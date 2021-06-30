Земфире вернули ее иск к Гришковцу для передачи в другой суд

Исковое заявление певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу о компенсации морального вреда 1,5 миллиона рублей суд вернул истице для передачи в другую инстанцию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Калининграда, куда первоначально был подан иск, дело возвращено в связи с неподсудностью данному суду. Иск можно подавать в Ленинградский районный суд города, поскольку именно в этом районе сейчас проживает Гришковец - известный писатель, драматург, режиссер, актер, музыкант.

Иск певицы о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда был зарегистрирован 24 июня. Земфира указала, что на ее репутацию и отношение к ней родных знакомых негативно повлияли высказывания Гришковца в телеэфире о ее песнях и о ней самой. Гришковец назвал Земфиру "наркоманкой", в связи с чем она вынуждена оправдываться и испытывает физические и моральные страдания. Несмотря на то, что писатель извинился за свои слова, исполнительница просит суд взыскать с него компенсацию морального вреда - полтора миллиона рублей - и обязать опровергнуть распространенные им сведения в эфире того же телеканала, где они прозвучали.