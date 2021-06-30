Путин пообещал разобраться с проблемой выплат на детей в Астрахани

Во время "Прямой линии" с президентом РФ Оксана Плужникова из Астрахани обратилась к Владимиру Путину от лица всех мам региона с просьбой навести порядок в процессе предоставления выплат на детей от трех до семи лет в ее родной области.

- По новым требованиям по выплатам на детей с трех до семи лет учитывается доход за 2020 год. В нашем регионе требуют, чтобы выплаты были за все 12 месяцев, хотя по постановлению РФ такого требования нет, в других регионах достаточно одного месяца официального дохода для назначения выплаты. Почему наш регион трактует это постановление по-своему и отказывает в выплатах?

По словам женщины, даже если мама не работала в прошлом году всего один месяц, ей отказывают в выплате.

Владимир Путин сказал, что разберется в этом вопросе, тем более, что таких обращений из Астраханской области оказалось немало.

- Я поручу правительству обязательно проанализировать и дать соответствующие ответы. Но самый просто способ, как только человек потерял работу, сразу же в эту же секунду - зарегистрироваться в службе занятости. С этого момента ему не имеют права отказать в выплате соответствующих пособий. Это незаконно. Я надеюсь мои коллеги из Астрахани это услышат и соответствующим образом отреагируют. Тем не менее, с вашей конкретной ситуацией мы поразбираемся отдельно.

В пресс-службе губернатора Астраханской области корреспонденту "РГ" сообщили, что глава региона уже разбирается в сложившейся ситуации с отказами местной жительнице в новой детской выплате.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.