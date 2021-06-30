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30.06.2021 19:12

С астраханкой, задавшей вопрос Путину, встретился губернатор региона

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с Оксаной Плужниковой, которая во время "Прямой линии" обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в правилах начисления пособий на детей от 3 до 7 лет.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Женщина пожаловалась, что местные чиновники отказывают в выплатах, требуя подтвердить наличие официального дохода за последние 12 месяцев. По ее словам, в постановлении федерального правительства такое требование не прописано, да и в других регионах, по словам астраханки, выплаты начисляют, даже если рабочим был всего месяц.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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Президент Владимир Путин сообщил, что обязательно рассмотрит этот случай, тем более, как отметили ведущие "Прямой линии", таких обращений из Астраханской области поступило несколько.

Как сообщает пресс-служба губернатора, региональные власти прорабатывали вопрос ещё в середине июня. Буквально накануне из федерального министерства пришло основание для корректировки нормативно-правовых актов.

- Правительство России издало постановление, которое меняет порядок начисления выплат на региональном уровне. Выплаты начались, но выяснилось, что не было четко прописано, какой период отсутствия работы или регистрации в службе занятости принимается во внимание при приеме заявления на выплату пособий. Поэтому мы ещё 16 июня направили письмо в Министерство труда и соцзащиты РФ и прокуратуру Астраханской области с просьбой разобраться, как нам правильно поступать. И вчера, 29 июня, пришло письмо от замминистра труда РФ Ольги Баталиной, где разъясняется, как трактовать постановление РФ о приёме заявлений на такие выплаты, - сказал губернатор.

Игорь Бабушкин поблагодарил Оксану Плужникову за то, что она обратила внимание на проблему.

- Безусловно, нужно решать этот вопрос. Я уверен, что нам удастся устранить противоречия. Мы пересмотрим все заявления, поданные с 1 апреля и, если будут основания, выплаты будут начислены, - сказал он.

Кроме этого, глава региона предложил астраханке помощь в трудоустройстве её супруга. Мужчина ранее работал трактористом, но уже пятый год является безработным, в связи с чем у него возникли трудности с восстановлением квалификации. Игорь Бабушкин подчеркнул, что в разгар сельхозработ такие работники очень востребованы.

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