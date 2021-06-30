С астраханкой, задавшей вопрос Путину, встретился губернатор региона

Женщина пожаловалась, что местные чиновники отказывают в выплатах, требуя подтвердить наличие официального дохода за последние 12 месяцев. По ее словам, в постановлении федерального правительства такое требование не прописано, да и в других регионах, по словам астраханки, выплаты начисляют, даже если рабочим был всего месяц.

Президент Владимир Путин сообщил, что обязательно рассмотрит этот случай, тем более, как отметили ведущие "Прямой линии", таких обращений из Астраханской области поступило несколько.

Как сообщает пресс-служба губернатора, региональные власти прорабатывали вопрос ещё в середине июня. Буквально накануне из федерального министерства пришло основание для корректировки нормативно-правовых актов.

- Правительство России издало постановление, которое меняет порядок начисления выплат на региональном уровне. Выплаты начались, но выяснилось, что не было четко прописано, какой период отсутствия работы или регистрации в службе занятости принимается во внимание при приеме заявления на выплату пособий. Поэтому мы ещё 16 июня направили письмо в Министерство труда и соцзащиты РФ и прокуратуру Астраханской области с просьбой разобраться, как нам правильно поступать. И вчера, 29 июня, пришло письмо от замминистра труда РФ Ольги Баталиной, где разъясняется, как трактовать постановление РФ о приёме заявлений на такие выплаты, - сказал губернатор.

Игорь Бабушкин поблагодарил Оксану Плужникову за то, что она обратила внимание на проблему.

- Безусловно, нужно решать этот вопрос. Я уверен, что нам удастся устранить противоречия. Мы пересмотрим все заявления, поданные с 1 апреля и, если будут основания, выплаты будут начислены, - сказал он.

Кроме этого, глава региона предложил астраханке помощь в трудоустройстве её супруга. Мужчина ранее работал трактористом, но уже пятый год является безработным, в связи с чем у него возникли трудности с восстановлением квалификации. Игорь Бабушкин подчеркнул, что в разгар сельхозработ такие работники очень востребованы.