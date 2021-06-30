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30.06.2021 14:21
Рубрика: Власть

Власти Ростовской области не рассматривали введение "налога на скот"

Текст: Александр Гавриленко

Власти Ростовской области не рассматривали и не планирует рассматривать законопроект о введении налога на скот.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Эта тема нигде не обсуждалась, ни на уровне губернатора, ни на уровне правительства", - сообщили "РГ" в прессе-службе главы региона.

Сегодня вопрос о якобы рассматриваемом законопроекте задали жители Ростовской области на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства также отметил, что это не более чем слухи. "Что касается налога на скот. Это налог на голову надо вводить тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот вводить никто не собирается", - отметил президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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