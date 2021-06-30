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30.06.2021 13:31
Рубрика: Экономика

Президент обещал помочь бизнесмену из Сургута получить средства на развитие

Текст: Екатерина Призова

Максим Харлов, предприниматель из Сургута, посетовал во время сегодняшней "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным на то, что предлагаемые банками инструменты не дают малому бизнесу двигаться вперед. Тогда как предпринимательство вполне может стать локомотивом экономики.

Фото: RT
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"Обращался не раз за финансовой поддержкой, за кредитом на развитие бизнеса, но те условия, которые предлагают, не позволяют эффективно развиваться: ставки от 18 процентов и выше, сроки до 3 лет (то есть, очень короткие), требуют залог", - пояснил он, уточнив: речь идет об оборотном кредитовании, то есть - небольших суммах, 5-10 миллионов рублей.

Бизнесмен спросил у главы государства, рассматривает ли правительство механизмы эффективной поддержки предприниматели в этой связи.

"Малый бизнес в условиях пандемии пострадал больше всех, - напомнил Владимир Путин, - но обращаю ваше внимание на то, что правительство предприняло набор мер, чтобы поддержать его: кредиты под ноль процентов и под два, с условием сохранения в дальнейшем рабочих мест, пролонгация кредитов".

Однако, по словам предпринимателя, реализовать беззалоговую схему весьма непросто в силу объективных причин: взятые средства нужно возвращать, и банки в этом случае также несут риски.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Вы сказали 18 процентов? Это много. Средняя ставка для малых предприятий по микрокредитам у нас - 12 процентов. Есть и льготные формы: так, ключевая ставка ЦБ - 5,5 плюс 2,75. Получает 8,25 - это гораздо лучше, чем 18 и даже 12 процентов. В прошлом году на это направили из бюджетных источников триллион рублей. Деньги большие, но недостаточные для этого сектора экономики", - сказал президент.

Он пообещал, что правительство и дальше будет вести работу в этом направлении.

"Если вы составите свои данные, то мы посмотрим, с какими банками вы общались, и какими инструментами могли бы воспользоваться, как банки могут вам в этом помочь", - резюмировал глава государства.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

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