Президент обещал помочь бизнесмену из Сургута получить средства на развитие

Максим Харлов, предприниматель из Сургута, посетовал во время сегодняшней "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным на то, что предлагаемые банками инструменты не дают малому бизнесу двигаться вперед. Тогда как предпринимательство вполне может стать локомотивом экономики.

"Обращался не раз за финансовой поддержкой, за кредитом на развитие бизнеса, но те условия, которые предлагают, не позволяют эффективно развиваться: ставки от 18 процентов и выше, сроки до 3 лет (то есть, очень короткие), требуют залог", - пояснил он, уточнив: речь идет об оборотном кредитовании, то есть - небольших суммах, 5-10 миллионов рублей.

Бизнесмен спросил у главы государства, рассматривает ли правительство механизмы эффективной поддержки предприниматели в этой связи.

"Малый бизнес в условиях пандемии пострадал больше всех, - напомнил Владимир Путин, - но обращаю ваше внимание на то, что правительство предприняло набор мер, чтобы поддержать его: кредиты под ноль процентов и под два, с условием сохранения в дальнейшем рабочих мест, пролонгация кредитов".

Однако, по словам предпринимателя, реализовать беззалоговую схему весьма непросто в силу объективных причин: взятые средства нужно возвращать, и банки в этом случае также несут риски.

"Вы сказали 18 процентов? Это много. Средняя ставка для малых предприятий по микрокредитам у нас - 12 процентов. Есть и льготные формы: так, ключевая ставка ЦБ - 5,5 плюс 2,75. Получает 8,25 - это гораздо лучше, чем 18 и даже 12 процентов. В прошлом году на это направили из бюджетных источников триллион рублей. Деньги большие, но недостаточные для этого сектора экономики", - сказал президент.

Он пообещал, что правительство и дальше будет вести работу в этом направлении.

"Если вы составите свои данные, то мы посмотрим, с какими банками вы общались, и какими инструментами могли бы воспользоваться, как банки могут вам в этом помочь", - резюмировал глава государства.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.