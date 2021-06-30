Жители тюменского поселка рассказали президенту о гигантских ценах за ЖКУ

Жители Демьянки - это небольшой поселок в Уватском районе Тюменской области, где живет всего около 2700 человек - во время "прямой линии" показали президенту платежные квитанции за апрель: им выставили счет за ЖКУ на астрономические суммы. Сами квартиры при этом площадью 60-70 квадратных метров.

"Мы были переселены по программе из аварийного и ветхого жилья, но радость была омрачена: во-первых, нас переселили в новые дома с доплатой до 330 тысяч рублей. Но мы выкупили квартиры, и в феврале переехали, а уже в апреле получили квитанции на коммунальные услуги, где стояли суммы от 40 до 70 тысяч", - рассказал местный житель Тарлан Тагиров.

По его словам, сельчане обращались во все инстанции (в прокуратуру, в администрацию губернатора и района), но получали один ответ: это экономически обоснованные тарифы.

"А 70 процентов жителей нашего дома - это пожилые люди с пенсией 10-20 тысяч. Платить такие деньги нереально", - отметил мужчина.

"Во-первых, не понятно, что за доплата? С этим разберемся, - пообещал Владимир Путин. - Второе. Цифры, которые вы назвали, обескураживают - и за воду, и за общий счетчик. Вода в среднем по стране стоит 37 рублей за кубометр, 2 рубля за гигакалорию (в Тюмени может и больше, но откуда берутся те суммы, которые вы назвали, не представляю)".

Он предположил, что на первоначальном этапе дом не был заселен целиком, и на уже въехавших переложили оплату на содержание всего здания.

"Я не раз посещал это аварийное жилье и, конечно, счастье, когда люди оттуда перебираются в нормальные квартиры, но это должно сопровождаться не поборами, а поддержкой эксплуатации этого жилья в дальнейшем", - подчеркнул глава государства.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.