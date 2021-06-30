Роскомнадзор заблокировал сайты, позволяющие создавать QR-коды

Роскомнадзор ограничил доступ к 19 интернет-ресурсам, позволяющим генерировать фальшивые QR-коды для посещения общественных мест, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Информация пока не уточняется. Однако отмечается, что в этом году ведомство заблокировало или удалило уже 227 интернет-страниц с фейками, в том числе по продаже поддельных сертификатов о вакцинации.

Что касается QR-кодов, то они введены в ряде регионов и дают право на посещение общественных мест в условиях распространения коронавируса. Их могут получить совершеннолетние вакцинированные граждане, а также те, кто болел QOVID-19 в последние шесть месяцев. Так, например, в Москве попасть в рестораны и на массовые мероприятия с численностью более 500 человек сегодня можно только по QR-кодам.

Их подделка грозит мошенникам до 2 лет лишения свободы, а использование может обернуться штрафом до 40 тысяч рублей. Предъявлять QR-коды можно на телефоне или в распечатанном виде, одновременно потребуется показать паспорт.