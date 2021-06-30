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30.06.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

Спецназовцы, которые помогли сбежать Карлосу Гону, раскаялись в содеянном

Текст: Константин Руссов

Даже побег экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi не стал исключением для фразы Cherchez la femme (с франц. - ищите женщину), а отец и сын Тейлоры, бывшие спецназовцы, раскаялись о том, что ввязались во всё это.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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"РГ" уже не раз рассказывала, как Майкл Тейлор и его сын Питер помогли Карлосу Гону сбежать из японской тюрьмы и счастливо пребывать в родном Бейруте (Ливан). Спецназовцы признали свою вину на первом же заседании, которое проходило в Токио 14 июня 2021 года.

Издание The Economic Times сообщает, что оба раскаялись в своих действиях.

"Я глубоко сожалею и искренне извиняюсь за то, что создал трудности для судебной системы и японского народа", - заявил старший Тейлор.

"Я провёл более 400 дней в тюрьме, и у меня было много времени для размышлений. Я беру на себя всю ответственность и глубоко сожалею о своих действиях", - цитирует издание Питера Тейлора.

Напомним, оба содержались в той же тюрьме в Токио, откуда они помогли бежать Карлосу Гону.

Стало известно, что уговорила помочь бежать бывшему топ-менеджеру Альянса двоюродная сестра Карлоса Гона, которая, как выяснилось, приходится Тейлору-старшему невесткой.