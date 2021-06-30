Спецвыпуск кинофестиваля MyFrenchFilmFestival стартует 6 июля

Словно в утешение тем, кто не может насладиться новинками очередного Каннского международного кинофестиваля одновременно с премьерами на Круазетт, параллельно ему в интернете 6 июля стартует внеочередной, специальный выпуск онлайн-кинофестиваля MyFrenchFilmFestival.

Он покажет зрителям планеты 12 полнометражных игровых и 12 короткометражных фильмов, отобранных из участников предыдущих Каннских фестивалей, а также самого MyFrenchFilmFestival. Все они будут доступны для бесплатного просмотра с субтитрами на десяти языках, включая русский. Среди них "драма взросления" Ребекки Злотовски "Прекрасная заноза" с Леа Сейду в главной роли, историческая драма Алисы Винокур "Августина", абсурдистская комедия Антонина Перетятько "Мы встретились в День взятия Бастилии", режиссерский дебют актрисы Сандрин Боннэйр "Без него схожу с ума", фильм из жизни медиков "Гиппократ" Томаса Лилти, который в дальнейшем был преобразован в телевизионный сериал.

Из программ Каннского фестиваля "Особый взгляд" и "Неделя критики" придут такие фильмы, как "Дикарь" Камиль Видал-Накэ, "Ава" Леа Мисью, "Бахвалы" Оливье Бабине, "Вилли Первый" режиссерского квартета Людовика и Зорана Букерма, Мариэль и Юго П. Томаса.

Премьера на открытии Каннского фестиваля мюзикла Леоса Каракса "Аннетт" в интернете будет ознаменована показом документального фильма "Мистер Leos CaraX".

В программе короткого метра зрители мира увидят акие картины, как "Гибель дракона" Марины Дьяби, "Детство предводителя" Антуана де Бари, "Ночь полиэтиленовых пакетов" Габриэля Хареля, "Девочкам бесплатно" Марии Амашукели и Клэр Бюрже.

"Этот специальный выпуск нашего онлайн-фестиваля дает возможность установить связь между набережной Круазетт и широкой международной аудиторией всего мира, - сказал организатор MyFrenchFilmFestival Квентин Дело еженедельнику шоу-бизнеса Variety. - Хотя главные международные культурные события понемногу возрождаются к жизни, ситуация с пандемией во многих странах остается сложной. И продолжая нашу традицию распространения молодого французского кино, мы хотим предложить глобальной аудитории возможность в ожидании окончательного открытия кинотеатров в домашнем комфорте и совершенно бесплатно насладиться фильмами, когда-то просиявшими на Каннских экранах".

MyFrenchFilmFestival пройдет одновременно с Каннским фестивалем с 6 по 17 июля на сайте, а его короткометражная программа будет также доступна на аккаунтах фестиваля в YouTube, Facebook и Instagram.