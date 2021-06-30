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30.06.2021 23:00
Рубрика: Экономика

Уровень безработицы в мае сократился до 4,9%

Текст: Алексей Дуэль

Уровень безработицы сократился в мае до 4,9%, сообщает Росстат. В апреле этот показатель был равен 5,2%, а на начало года - 5,8%. При этом численность рабочей силы в мае выросла по сравнению с апрелем на 200 тысяч человек.

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Во время "Прямой линии" президент Владимир Путин напомнил о стоящей перед правительством задаче вернуть уровень безработицы на значения, которые были в начале 2020 года до начала пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений деятельности компаний. Тогда этот показатель находился на уровне 4,6-4,7%. Максимальные значения уровня безработицы были отмечены в августе 2020 года, тогда она составляла 6,4% рабочей силы.

В абсолютных цифрах число занятых в мае выросло по сравнению с апрелем на 400 тысяч человек, следует из данных Росстата. Трудоустроиться половине из них помогли государственные программы. Например, в рамках предоставления субсидий на найм рабочей силы центрами занятости выдано более 100 тысяч направлений безработным гражданам. Программа предусматривает выплату работодателям субсидии, сумма которой в среднем по стране равна 50 тысячам рублей. Чтобы получить эти деньги, надо обеспечить долгосрочную занятость новым сотрудникам.

Всего на содействие найму в бюджете в 2021 году предусмотрено более 12 млрд рублей. В общей сложности программа рассчитана на трудоустройство 220 тысяч человек.

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