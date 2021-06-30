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30.06.2021 12:09
Рубрика: В мире

В Австрии пока не отменяется правило "привит, переболел, протестирован"

Текст: Диана Ковалева

В Австрии продолжает действовать правило "привит, переболел, протестирован" для посещения общественных мест, несмотря на отмену ряда ограничений. Об этом журналистам заявил канцлер страны Себастьян Курц.

Фото: AP Photo/Rob Griffith
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Правило "привит, переболел, протестирован" в Австрии называют правилом "трех П" (по-немецки "3G"), в рамках которого посетитель общественного места должен предъявить на входе подтверждение перенесенного COVID-19, сделанной вакцины или отрицательный тест на коронавирус.

"С 1 июля мы наконец-то можем еще снять ограничения. Отменяется час закрытия для ресторанов, культурные мероприятия могут снова проходить в полной мере, то же касается спортивных мероприятий. Населению лишь стоит помнить, что, во-первых, для входа по-прежнему действует правило 3G (трех "П" - прим. "РГ"), во-вторых, в магазинах и общественном транспорте по-прежнему нужно носить маску. Респиратор типа FFP2 больше не обязателен", - заявил Курц.

Однако он подчеркнул, что от масок такого типа можно не отказываться людям, которые хотят себя лучше защитить, особенно если они еще не вакцинированы.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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