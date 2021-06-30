В "Автодоре" назвали причины вызова аварийных комиссаров

Аварийных комиссаров, которые работают на платных трассах, за первые пять месяцев 2021 года вызывали более 15 тысяч раз, чаще всего для оказания технической помощи. Об этом рассказали "РГ" в госкомпании "Автодор".

Платные участки дорог госкомпании на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), М-11 "Нева", М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина" составляют 1769 км. На этих дорогах работает 83 экипажа аварийных комиссаров. Они бесплатно оказывают помощь в экстренных ситуациях. Время прибытия экипажа после вызова по регламенту не превышает 10-12 минут.

Число вызовов аварийных комиссаров в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 65%. При этом рост количества обращений не связан с ростом количества ДТП, а скорее, с открытием новых участков дорог, отметили в госкомпании. На рост количества вызовов аваркомов также влияет повышение интенсивности движения. Если в январе 2021 года аварийные комиссары, например, помогли починить автомобиль 474 раза, то в мае - 631 раз.

На платном участке трассы М-4 "Дон" (21-225 км) аварийных комиссаров вызывали почти 5 тысяч раз. Чаще всего вызовы были связаны с поломкой транспортного средства - 54,2% случаев. Остановка автомобиля в неположенном месте стала причиной вызова аварийных комиссаров в 28,2% случаев. В такой ситуации аваркомов обычно вызывают проезжающие мимо водители, так как неправильная парковка на скоростной трассе создает большие риски аварии. В 5,35 случаев аварийных комиссаров вызывали из-за того, что закончился бензин.

В остальных 12,3% случаев вызовов аваркомов на трассе "Дон" приходятся на проверку просьб вызвать ДПС, дорожно-транспортные происшествия, выходы на дорогу пешеходов или наличие посторонних предметов на дороге.

Примерно в таких же соотношениях распределились случаи обращения за помощью к аварийным комиссарам на других платных трассах. Примечательно, что в 2021 году на дороге М-11 часто приходилось выводить пешеходов с проезжей части, говорят в "Автодоре". Аварийные комиссары подъезжали к людям, объясняли, что их нахождение на скоростной дороге очень опасно и отвозили в своей машине до ближайшего безопасного места.

Среди самых примечательных случаев выезда аварийных комиссаров - помощь водителям при переломах, внезапных болях и потере сознания.

На ЦКАД водитель почувствовал острую боль в спине и произвел остановку на остановочной полосе. Неподвижный автомобиль заметил патрулировавший автодорогу аварийный комиссар. Он направил бригаду скорой медицинской помощи на место события, а после оказания помощи сопроводил водителя до съезда, рассказывают в госкомпании.

Мужчина в бессознательном состоянии был обнаружен на площадке отдыха на 52 км ЦКАД. Аварийный комиссар проверил пульс, установил правильное положение тела водителя до прибытия специалистов. Сотрудники скорой помощи в экстренном порядке госпитализировали мужчину.

Другой автомобилист остановился на 12 км внутреннего кольца ЦКАД, чтобы долить стеклоомывающей жидкости, но поскользнулся и упал. Патрулировавший дорогу аварийный комиссар заметил неподвижный автомобиль и лежащего на земле мужчину. Он вызвал скорую медицинскую помощь и помог водителю принять правильное положение. Медработники госпитализировали мужчину с переломом руки.

Аварийным комиссарам также приходится совместно с сотрудниками ГИБДД задерживать нарушителей, агрессивных водителей, оказывать помощь следователям.

В госкомпании "Автодор" напоминают, что в случае поломки автомобиля на скоростной трассе нужно включить предупреждающие сигналы и сразу же покинуть его. Аварийные комиссары сообщат о происшедшем в экстренные службы. Операторы центра управления движением разместят предупреждение для других водителей на табло переменной информации.

Кроме того, аварийные комиссары могут оказать первую доврачебную помощь пострадавшим. Автомобили оборудованы средствами пожаротушения, навесной лебедкой, временными дорожными знаками, средствами фото- видеофиксации, бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС/GPS. Также при необходимости дежурный аварийный комиссар поможет оформить европротокол или эвакуировать транспортное средство на специальную стоянку или на полосу отвода дороги.

Вызвать аварийного комиссара можно по номеру *390, через сервис USSD-запросов, через операторов Единого контактного центра, а также через терминалы с кнопкой SOS, расположенные на трассе.

С учетом положительного опыта служба аварийных комиссаров может быть создана на всех дорогах федерального значения, отметили в госкомпании.