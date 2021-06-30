В Греции изменили порядок въезда российских туристов

Все россияне старше 12 лет с 30 июня могут въезжать в Грецию только со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста. Ни сертификаты о вакцинации, ни справки о наличии антител больше не подходят.

ПЦР-тест на COVID-19 должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Грецию. Либо возможен результат экспресс-теста на антигены, сделанный за 48 часов до прибытия, указывают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всех прибывших россиян после прохождения паспортного ждет экспресс-тестирование в специальных боксах на территории аэропорта. Сама процедура занимает не более двух минут. Но на сдачу анализа возникают очереди.

Результат через 15-20 минут приходит на мобильный телефон. В случае положительного результата выполняется еще один тест для подтверждения первого результата. Причем делают его всем членам семьи путешественника. Если факт заболевания подтвердится, туриста поместят в обсерватор. В стране выделили несколько гостиниц для заразившихся туристов. Покидать их запрещено. В случае нарушения правила может быть наложен штраф в пять тысяч евро.

Не позднее чем за сутки до въезда в Грецию нужно заполнить анкету на travel.gov.gr. Пассажиру придет QR-код. Его нужно предъявить при посадке на борт самолета.

Изменения в правилах въезда россиян в Греции объясняют необходимостью снизить риск распространения коронавируса.

Число рейсов из в России в Грецию было увеличено с 28 июня. Как рассказал ранее "РГ" вице-президент АТОР Дмитрий Горин, самолеты начали летать не только в Афины, но и в Солоники, Ираклион, Родос, Корфу, Аракас, Закитос в том числе из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Самары, Краснодара, Казани.