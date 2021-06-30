В Греции изменили порядок въезда российских туристов

Новости

В Крыму выявлены индийский и британский штаммы коронавируса 12:30
Путин объяснил проведение Евро-2020 в период пандемии 12:29
Путин рассказал, что привился от коронавируса "Спутником V" 12:29
Путин назвал число вопросов к "Прямой линии" 12:27
В Москве задержали пять курьеров с поддельными сертификатами вакцинации 12:24
Актер из "Брата 2" Александр Дьяченко госпитализирован с коронавирусом 12:23
Власти Эстонии признали свои ошибки во время вакцинации 12:15
В Австрии пока не отменяется правило "привит, переболел, протестирован" 12:09
РИО будет участвовать в планировании бюджетных мест в вузах 12:05
Средний срок ипотеки в России превысил максимальный показатель за три года 11:59
Оперштаб: В Москве выявлено 5 823 новых случая COVID-19 11:48
Захарова: Россия далеко не лидер по ограничениям для иностранцев 11:46
Фильм "Каникулы" получит субсидию фонда "Евримаж" 11:45
Минобрнауки и Российское историческое общество создадут центр истории ВОВ 11:45
Подлодка "Колпино" провела учения на фоне маневров НАТО Sea Breeze-2021 11:45
Совет Госдумы направил в правительство и регионы 49 законопроектов 11:38
Правительство утвердило дополнительные меры поддержки рыбного промысла 11:32
В Госдуме осудили избиение российского болельщика на матче Швеция-Украина 11:29
В 43 года умер актер Иво Крастев 11:25
В Крыму выявили мастерскую по "воскрешению" оружия времен войны 11:20
Умерла старейшая китайская актриса Лю Сюжун 11:17
В Ленобласти закрыли детский лагерь без вожатых 11:16
В АТОР назвали альтернативы курортам Краснодарского края 11:14
Тренер сборной Украины рассказал, что нужно сделать для победы над Англией 11:12
Два самолета с вакциной "Спутник V" отправят в Гватемалу в ближайшие дни 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
30.06.2021 11:46
Рубрика: Экономика

В Греции изменили порядок въезда российских туристов

Текст: Евгений Гайва
Все россияне старше 12 лет с 30 июня могут въезжать в Грецию только со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста. Ни сертификаты о вакцинации, ни справки о наличии антител больше не подходят.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ПЦР-тест на COVID-19 должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Грецию. Либо возможен результат экспресс-теста на антигены, сделанный за 48 часов до прибытия, указывают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: AP Photo / Thanassis Stavrakis
Греция снимет большинство ограничений из-за коронавируса

Всех прибывших россиян после прохождения паспортного ждет экспресс-тестирование в специальных боксах на территории аэропорта. Сама процедура занимает не более двух минут. Но на сдачу анализа возникают очереди.

Результат через 15-20 минут приходит на мобильный телефон. В случае положительного результата выполняется еще один тест для подтверждения первого результата. Причем делают его всем членам семьи путешественника. Если факт заболевания подтвердится, туриста поместят в обсерватор. В стране выделили несколько гостиниц для заразившихся туристов. Покидать их запрещено. В случае нарушения правила может быть наложен штраф в пять тысяч евро.

Не позднее чем за сутки до въезда в Грецию нужно заполнить анкету на travel.gov.gr. Пассажиру придет QR-код. Его нужно предъявить при посадке на борт самолета.

Изменения в правилах въезда россиян в Греции объясняют необходимостью снизить риск распространения коронавируса.

Число рейсов из в России в Грецию было увеличено с 28 июня. Как рассказал ранее "РГ" вице-президент АТОР Дмитрий Горин, самолеты начали летать не только в Афины, но и в Солоники, Ираклион, Родос, Корфу, Аракас, Закитос в том числе из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Самары, Краснодара, Казани.

Экономика Туризм В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Видеотрансляция: Владимир Путин проводит "Прямую линию"
Путин рассказал, что привился от коронавируса "Спутником V"
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11"
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год