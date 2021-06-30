В Росстате отметили рост цен на стройматериалы и зарубежный туризм

В Росстате сообщили об ускорении недельной инфляции до 0,2% после дооценки роста стоимости на стройматериалы, железнодорожные билеты и зарубежный туризм, которые обычно отслеживаются в ежемесячном режиме (но, когда темпы роста цен на такие товары и услуги ускоряются, Росстат досчитывает их влияние на недельную оценку). На это могли повлиять сезон отпусков и возобновление полетов на турецкие курорты.

За неделю с 22 по 28 июня на 0,2-0,3% подорожали такие весомые в потребительской корзине товары, как говядина и рыба, водка, молоко и сметана, печенье, поваренная соль. Быстро росли цены на картофель (на 3,4%) и морковь (7,7%).

Очевидно, что в годовом выражении инфляция за июнь превысит 6%, что много даже с учетом низкой базы июня 2020 года. С начала года потребительские цены выросли уже на 4,1%. На этом фоне Банк России трижды повышал ключевую ставку - она выросла с 4,25 до 5,5%. С высокой вероятностью в июле ставка будет повышена еще раз.