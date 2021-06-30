В Совфеде обвинили главу МИД Украины в разжигании национальной розни

Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что русских нельзя считать коренным народом Украины, - это чистой воды разжигание национальной розни. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"То, что говорит Кулеба, это чистой воды разжигание национальной розни в собственной стране и это продолжение рытья непреодолимых окопов и между Украиной и Россией, и между основной территорией Украины и ее юго-востоком", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия-24".

Он назвал это заявление "абсолютно безответственным", а логику министра - "совершенно ложным принципом".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что считает украинский и российский народы одним народом. Кулеба на это ответил, что русских и украинцев нельзя считать одним народом, а русских нельзя считать коренным народом Украины.