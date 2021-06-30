Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.06.2021 17:00
Рубрика: Видео

Видео: находчивый водитель ловко потушил загоревшуюся машину

Текст: Вадим Давыденко

Соревнования по дрэг-рейсингу на знаменитой дюне Мориб (пустыня Руб-аль-Хали на юге Саудовской Аравии) - серьезное испытание для машин и автомобилистов. Не всякий водитель удержит машину на затяжном 1600-метровом подъеме по песчаному склону и не всякий двигатель справится с крутым (местами под 50 градусов) подъемом.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: костылем оттеснил чужой автомобиль с полосы

Внедорожник героя этого видео выдохся в какой-то сотне метров от финиша. Колеса увязли в песке, а перегретый мотор вспыхнул как спичка. Казалось, через пару-тройку секунд пламя охватит всю машину, а помощи ждать не от куда: ближайший город с пожарной частью находится в 250 километрах.

Но на выручку пришел еще один участник заезда, видимо, чуть отставший на старте. Он быстро подъехал к горящему джипу, развернул свою машину и нажал на газ. Волна горячего песка из-под колес буксующего авто накрыла горящий внедорожник и быстро погасила пламя. Кто бы сумел ликвидировать пожар быстрее?

Видео: экскаватор уничтожил дорогие спорткары
#видео