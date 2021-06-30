Видео: находчивый водитель ловко потушил загоревшуюся машину

Соревнования по дрэг-рейсингу на знаменитой дюне Мориб (пустыня Руб-аль-Хали на юге Саудовской Аравии) - серьезное испытание для машин и автомобилистов. Не всякий водитель удержит машину на затяжном 1600-метровом подъеме по песчаному склону и не всякий двигатель справится с крутым (местами под 50 градусов) подъемом.

Внедорожник героя этого видео выдохся в какой-то сотне метров от финиша. Колеса увязли в песке, а перегретый мотор вспыхнул как спичка. Казалось, через пару-тройку секунд пламя охватит всю машину, а помощи ждать не от куда: ближайший город с пожарной частью находится в 250 километрах.

Но на выручку пришел еще один участник заезда, видимо, чуть отставший на старте. Он быстро подъехал к горящему джипу, развернул свою машину и нажал на газ. Волна горячего песка из-под колес буксующего авто накрыла горящий внедорожник и быстро погасила пламя. Кто бы сумел ликвидировать пожар быстрее?