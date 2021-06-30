Видео: помог вытолкнуть застрявшее авто и немного перестарался

Вот вам очередное доказательство того, что чрезмерное старание при оказании помощи незнакомцу порой вреднее и опаснее, чем отсутствие той самой помощи. Теперь об этом знает и герой этого видео, незадачливый автомобилист из Таиланда.

Судя по видео, у мужчины на АЗС заглох его пикап, а в одиночку вытолкнуть тяжелую машину у него никак не получалось. Позвав на помощь крепко сбитого добровольца (на видео он берется толкать пикап слева от владельца), он сначала обрадовался тому, как хорошо пошло дело.

А потом встревожился. Сначала, когда понял, что слишком сильно вывернул руль, перед тем, как толкать машину, а затем запаниковал еще сильнее, когда увидел, что разогнавшийся пикап едет по большой дуге прямехонько в кювет.

Остановить набравшую ход тяжелую машину они уже не успели. Теперь нужен еще один такой сильный помощник, а то и два, чтобы вытащить пикап из канавы...