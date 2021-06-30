Владелец "Патриота" отсудил у УАЗа 1,6 млн рублей. Ему продали б/у авто под видом нового

Житель Челябинска Дмитрия является поклонником внедорожников УАЗ и в 2018 году приобрёл новый "Патриот", который на деле оказался подержанным. В итоге он отсудил у производителя сумму, которая в два раза превышает ту, которую он заплатил за машину.

Как пишет 74.ru, Дмитрий купил новый "Патриот" у дилера. Внедорожник 2016 года выпуска, по словам представителя компании, всё это время простоял на складе, и по такому случаю была сделана скидка в размере ста тысяч рублей. В итоге "Патриот" обошёлся челябинцу в 898 000 рублей.

Дмитрий рассказал, что первая поломка случилась спустя полгода после покупки, после чего визиты к дилеру оказались регулярными. За два года "вылезли" примерно 30 неисправностей: по гарантии были заменены мультимедиа, подшипники, радиатор, карданные валы обоих мостов, ступица колеса, синхронизатор и так далее. Во время визита к дилеру с очередной проблемой Дмитрий столкнулся с отказом. Дилер аргументировал это окончанием гарантийного срока.

Более того, со временем Дмитрий понял, что, возможно, стал жертвой обмана и купил не новый автомобиль, а подержанный: "Сразу я не обратил внимания, но потом заметил, что сильно зашоркан руль, на крыше салона глина, перекошена передняя панель моторного отсека ("телевизор"), а к пробегу 5 тысяч километров вылетел синхронизатор второй передачи: он тупо сгорел, а сама шестерня оказалась черной. Это было похоже на следствие жесткой эксплуатации, которой я на тот момент машину не подвергал", - цитирует челябинца уральский портал.

Дмитрий попытался урегулировать вопрос в досудебном порядке, написав претензию производителю. Факт обращения на УАЗе не отрицают, но в своё оправдание говорят, что предоставленных материалов было недостаточно для удовлетворения требований.

Юрист Наталья Усова, к которой обратился владелец дефектного внедорожника, уточнила, что завод мог бы избежать выплат в размере 1.6 млн рублей (столько постановил суд выплатить Ульяновский автозавод владельцу ломающегося "Патриота"), если бы внимательно отнёсся к досудебной претензии. Отметим, что вопрос о состоянии автомобиля - был ли он новым или всё-таки подержанным - судом не рассматривался.

Почему Дмитрию пришлось судиться с УАЗом, а не с компанией-посредником, с которой был заключен договор. Дело в том, что УАЗ реализовал "Патриот" ООО "Конти Урал", которое в свою очередь перепродало его другой фирме - "Автотур", уже ликвидированной на момент подачи искового заявления.

По словам Дмитрия, УАЗ с ним рассчитался, а на полученные деньги купил Lada Vesta Cross. Но не исключает, что в будущем рассматривает покупку УАЗа, но только подержанного.