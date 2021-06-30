Владимир Путин ответил на десятки вопросов россиян в прямом эфире

О вопросах, которые задавались раньше

В 2019 году, когда "Прямая линия" проходила в таком полном формате, как сегодня, поступило где-то свыше миллиона вопросов, и в прошлом году, когда проходила совмещенная и "Прямая линия", и большая пресс-конференция, поступило много сотен тысяч вопросов. Хочу вас заверить: это такое на первый взгляд самонадеянное заявление, но тем не менее хочу сказать, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

Более того, в 2019 году, как я сказал, поступило свыше миллиона вопросов, свыше 500 тысяч сегодня уже обработаны и, более того, на них даны конкретные ответы. По ряду из них работа продолжается, по этим вопросам, в том числе и потому, что, для того чтобы отреагировать должным образом положительно, нужно вносить изменения и в нормативную базу, нужно включать решение этих вопросов в бюджеты регионов или даже в федеральный бюджет.

Это большая работа, и ее было бы невозможно провести, если бы не помощь Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, которые включились в эту работу и очень активно с администрациями самого разного уровня и с местными, и с региональными, и с федеральными работают, для того чтобы людям помочь. Это, конечно, помощь мне, поскольку ответы приходят в мой адрес. Но я хочу обратиться сейчас к добровольцам, к волонтерам, к тем людям, которые обрабатывают эти вопросы, слова благодарности хочу передать именно от граждан, потому что вопросы приходят, конечно, в мой адрес, но вы помогаете рядовым гражданам страны, и за это вам огромное спасибо, большое спасибо.

Надеюсь, что такую же работу продуктивную мы организуем и после проведения сегодняшнего мероприятия, хотя и в ходе прямого общения, надеюсь, нам удастся выйти на те проблемы, которые людей больше всего интересуют, и постараемся и в ходе сегодняшнего общения некоторые из них решить.

Об обязательной вакцинации

В целом нет ничего проще - понять, что в этой сфере происходит. Нужно только посмотреть в норму закона. Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон, по-моему, 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие - это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным, и вот это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты Государственной Думы не поддержали, поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против COVID не попала и не является обязательной в общенациональном плане.

Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения

Вместе с тем вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в десяти субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска. Это в рамках закона еще 1998 года. Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет, все действуют в рамках закона, о котором я только что сказал...

Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения. Для того чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией.

Как известно, известно очень хорошо, много раз об этом уже сказали специалисты - и по телевидению, в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть: у нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение у некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов - 23 миллиона, по-моему, - уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке, и, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer...

Люди сталкиваются как раз с инфекцией даже после прививок - примерно 10 процентов тоже заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий - вот что важно. Вот это самое главное, наверное. Потому что если человек без прививки болеет, то отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми.

Прививка: личный опыт

Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой. Но я вижу, что вопросов действительно очень много. По поводу видео. Я не думаю, что это так уж важно - показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать видео?

Сейчас, знаете, жуликов очень много, которые делают вид, что делают прививки. К сожалению, медики им иногда подыгрывают - на самом деле колют, я не знаю, что угодно или вообще ничего.

Я надеюсь, что в большинстве своем граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством.

Что касается меня, то тогда, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте были две, по сути, - это "ЭпиВакКорона" Новосибирского центра "Вектор" и "Спутник V". Они обе хорошие. Только появилась третья еще, но фактически в гражданском обороте еще ее не было.

Сейчас свыше 20 миллионов - 23 миллиона, по-моему, - уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке, и, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer

Конечно, я мог сделать любую из них. Вы знаете, как ни покажется странным, особенно я с врачами-то даже не советовался, я смотрел по своим знакомым - кто что делает. Они, повторяю, обе хорошие, современные. Векторовская вакцина вообще синтетическая, как говорят, она продвинутая. Но как мне показалось по своим знакомым - может быть, это лишнее, но тем не менее расскажу, чем я руководствовался, - все-таки действует она поменьше по времени, хотя у нее есть свои преимущества: после нее вообще никаких побочных явлений, в том числе даже подъема температуры, нет никаких других побочных факторов. Но я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный Главнокомандующий.

Уже говорил, могу повторить еще раз. После первого укола вообще ничего не чувствовал, где-то часа через четыре в месте укола небольшая чувствительность появилась. После второго я, сделав в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру, температура была 37,2. Лег спать, проснулся - 36,6. Все. И через сколько-то дней - дней 20, что ли, прошло - взяли кровь. Посмотрели результаты - высокий уровень защиты. И вам рекомендую.

О том, почему появляются антипрививочники

Знаете, всегда есть, всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок... И не только диссиденты прививочные, их достаточно много - и у нас в стране, и за границей.

Что происходит в мире? О чем говорят специалисты? Когда вакцинация идет широким фронтом против основных инфекций, - вроде все становится нормально, и нет необходимости, люди считают, прививаться. "Чего прививаться? Никто и так не болеет почти что". Как только начинает снижаться до определенного порога, - бам, и, откуда ни возьмись, появляются вспышки. Тогда все уже бегут быстрее вакцинироваться.

Надо прислушиваться не к людям, которые мало что в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам. Ведь это происходит по всему миру. Вы знаете, я чего только не слышал: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди говорят. Вроде взрослые люди, образованные. Не знаю, откуда они это берут. Когда говоришь, что это происходит во всем мире. - "Да, руководители стран сговорились". Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир, где все взяли, собрались и сговорились? Это же чушь.

О том, как начнется новый учебный год

Полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и там, где ты живешь.

Тем не менее вопрос понятен, но, скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали, в самые сложные времена прошлого года, весной и летом прошлого года. Поэтому, скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме.

А в старших надо будет посмотреть, исходя из конкретной ситуации, как я уже сказал. Но я думаю, я надеюсь, в конце концов, на то, что все-таки мы достигнем такого коллективного иммунитета, о котором говорим, в том числе благодаря активному прививочному процессу, и школы, и высшие учебные заведения, и предприятия малого, среднего бизнеса, крупные наши компании будут работать в обычном режиме.

О том, почему Украина не входит в список недружественных стран

Потому что я не считаю, что украинский народ - недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом, могу повторить еще раз: я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ.

Смотрите: евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Вот из Африки вообще черненькие приезжают, так? Из Европы приезжают - говорят на идише, а не на иврите. Вроде непохожи друг на друга, а все равно еврейский народ дорожит своим единством.

Чего далеко ходить в Израиль? У нас есть такой народ, один из коренных народов России, как, скажем, мордва. Там есть эрзя, мокша, потом еще есть, по-моему, шокша, еще три группы, но все они считают себя мордвой, мордвинами. Говорят, в общем-то, на языке одной группы, но все равно эрзя и мокша друг друга даже не понимают. У них язык отличается больше друг от друга, чем русский и украинский, но они дорожат своим единством.

Почему? По нескольким причинам. Во-первых, они умные и понимают, что дробление ни к чему хорошему не приводит, просто расслабляет этнос. Дальше: есть внешние факторы. Что имею в виду? Русский народ всегда старались растащить и раздробить, это идет еще со Средних веков, с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг, всех, кто рядом. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны. Но мы-то вообще должны это понимать.

У нас как раньше трактовалась этническая составляющая? Были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, у нас начали как бы разделять единый русский народ. Кстати говоря (мы, к сожалению сейчас не сможем поговорить об этом подробно), я уже думал над этим, я статью напишу отдельную. Напишу отдельную аналитическую статью, и надеюсь, что и в России, и на Украине с ней познакомятся люди, я изложу свое отношение к этому делу...

Ну, так вот, я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного. Мы - единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории...

Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать?

Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить.

Как получилось, что бананы из Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь

Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие, везде так происходит.

И конечно, имею в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. Причин там много, я сейчас не буду перечислять: и печатание денег в основных странах-эмитентах, и так далее, и так далее, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест, работающих и так далее.

У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого. Больше всего вырос сахар - 41 процент, потом подсолнечное масло... Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания.

Какие это меры. Заключили соглашение между производителями и торговыми сетями - первая мера. Вторая - выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные вывозные таможенные пошлины. Вопрос идет о других мерах регулирования, так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда несвоевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Повторяю еще раз: меры принимаются.

Тем не менее, конечно, проблемы есть... Потому что у нас своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки, например, 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона - надеюсь, нам хватит с лихвой. Этого миллиона как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а, как правило, из-за границы, из той же Белоруссии или из Турции, где теплее, - оттуда везут. Конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, сколько это стоит с учетом доставки и так далее.

Разумеется, и здесь надо посматривать, но, повторяю еще раз, скоро будет урожай овощей, и надеюсь, что это отразится и на ценах. Хотя это один из вопросов при развитии сельского хозяйства - это овощи и фрукты, а они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме... Будем дальше работать.

Почему растут цены на стройматериалы

Во-первых, все это связано, конечно, с инфляцией, с удорожанием всего на потребительском рынке. У нас инфляция поднялась: была в районе 4 процентов, сейчас поднялась - 5,9 процента, почти 6 процентов. И конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку, для того чтобы не было избыточного предложения денег в экономике.

И рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели, к 4 процентам. В этом году вряд ли сможем этого достичь, но думаю, что до уровня 5 процентов мы сможем добраться. И будем держать в целом такую планку, имея в виду тенденцию к снижению...

Второе. Чем это вызвано. Я думаю, что эти вопросы еще в ходе нашей сегодняшней встречи возникнут. Связано это с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках, в частности на металлы.

Мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие, везде так происходит

На мировых рынках резко поднялась цена на металл, кстати говоря, это продовольствия тоже касается, на сахар на мировых рынках поднялись цены, и наши производители потащили за границу, а у нас дефицит возник и цены пошли наверх. То же самое и с металлом, выросли цены на мировом рынке на металл. Здесь стараются поднять до мирового уровня, а соответственно, и все, что с этим связано, сразу начинает дорожать.

Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные и со стройкой. Надеюсь, что и на вас тоже это отразится. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной.

О поддержке малого бизнеса

Малый и средний бизнес, малые предприятия, микропредприятия и соответствующим образом обеспечение их работы финансами - чрезвычайно важные вещи. И конечно, в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех. Мы тоже отдаем себе в этом отчет. Но обращаю ваше внимание на то, что мы предприняли, правительство предприняло целый набор мер, для того чтобы поддержать малых и средних предпринимателей. Там и кредиты под нулевую ставку, и под 2 процента с погашением потом этих кредитов, если сохраняется численный состав работающих, пролонгация кредитов, снижение налоговых ставок, в том числе по социальным взносам в два раза. Это большой, серьезный набор мер.

О том, как искоренить телефонных мошенников

К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если у нас по борьбе с такими тяжелыми общественно опасными преступными деяниями в целом ситуация складывается удовлетворительно, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере рост, и рост значительный - 25 процентов.

С чем это связано? На мой взгляд, первое, что создает неблагоприятный фон и способствует росту преступлений подобного рода, - незаконный оборот личных данных, персональных данных. В этом направлении государство, конечно, и правоохранительные органы должны самым серьезным образом поработать. Опираясь на незаконно полученные личные данные, большие массивы этих личных данных, преступники и действуют.

Здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания. Во-первых, это в значительной степени компетенция Центрального банка. Они должны активнее бороться с так называемыми фишинговыми сайтами. Я так понимаю, что эти фишинговые сайты - это как раз от слова "рыба", наверное...

Ищут свои жертвы там, в сети. Раньше, для того чтобы обнаружить такие сайты и закрыть их, у ЦБ уходило несколько недель, а то и месяцев. Теперь они делают это в течение трех дней. Но и этого недостаточно, надо работать еще активнее...

Второе. Коммерческие банки и те счета, на которые приходят деньги, и те, с которых снимаются деньги, должны самым внимательным образом контролировать эти процессы, чтобы сузить до нуля возможности мошенников... Мошенники работают и в системе социального инжиниринга, то есть там, где функционируют социальные службы, они от их имени действуют часто. Это граждане просто должны иметь в виду и относиться к этому самым внимательным образом.

Есть и вопросы, которые лежат на стыке компетенции правоохранительных органов и Центрального банка. В чем они заключаются? В чем там противоречия?

С одной стороны, Центральный банк и финансовые учреждения должны обеспечить тайну банковских вкладов, а с другой стороны, правоохранительные органы должны иметь возможность на ранних стадиях криминальных проявлений вмешиваться в этот процесс и предотвращать их. Но сегодня в соответствии с законом, который обеспечивает тайну банковских вкладов, банковскую финансовую тайну, получить нужную информацию из банков правоохранительные органы имеют право только в том случае, если возбуждено уголовное дело либо по решению суда. Тем не менее решение есть. Какое решение? ЦБ имеет право, в случае если он видит какие-то сомнительные операции, инициативно обращаться в правоохранительные органы. Но если ЦБ имеет такое право, то оперативные службы МВД, других органов правопорядка или специальные службы могут обратиться в Центральный банк. Центральный банк имеет возможность проверить: если считает, что эти операции действительно являются сомнительными, предоставляет информацию. И наладить этот процесс с помощью современных средств связи достаточно легко, и быстро можно сделать. Вот по этому пути, мне кажется, на первых порах и нужно пойти. И конечно, нужно совершенствовать практику этой работы и нормативную базу.

О ситуации с британским эсминцем в Крыму...

Это, конечно, провокация. Совершенно очевидно, это провокация. Что хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы?

Надеюсь, что правительство услышит, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в школу в этом году не пойдут

Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами, потому что британец зашел в наши терводы днем, а еще рано утром, в 7.30, c одного из военных натовских аэродромов в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет. Мне докладывали об этом, конечно, я об этом хорошо знаю. Если бог даст памяти, бортовой номер 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашел и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших Вооруженных cил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что, где у нас включается, как работает, где, чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят. Это первое.

Второе - это политическая составляющая. Только что состоялась, несколько дней до этого, встреча в Женеве. Спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего это все делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?

...И мог ли этот инцидент вызвать третью мировую войну

Вы понимаете, в чем дело? Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь.

Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся: мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде, это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море, а это существенный элемент во всей этой конструкции.

Но меня не это даже беспокоит и не то, что кто-то не уважает выбор крымчан о присоединении к России. Меня беспокоит другое. Смотрите, подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указание министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это и сказать: ладно, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование, - вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам...

Повторяю, меня не это беспокоит, меня беспокоит другое, более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз. Можно создать учебные центры, можно создать какие-то другие, пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это уже реально касается жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Конечно, вот это вызывает беспокойство, и об этом мы должны думать.

О выплате детских пособий

Вопрос Оксаны Плужниковой из Астрахани. В регионе отказывают выплатить детские пособия, если нет данных о заработке за все 12 месяцев года, хотя в других регионах для выплат может быть достаточно и одного месяца.

Владимир Путин: Все понятно. То есть он работал 11 месяцев, а один месяц не работал, и ему отказывают в выплате, да? Вы знаете, давайте мы с этим поразбираемся. Я и правительству поручу обязательно проанализировать и дать соответствующие ответы. Но самый простой способ - это, когда человек потерял работу, сразу зарегистрироваться в службе занятости. Самый простой. С этого момента никто не имеет права отказать никому в выплате соответствующих пособий. В эту же секунду надо встать...

Правительство разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен на газификацию частных домовладений

Оксана Плужникова: У нас и биржу тоже откидывают, поэтому мы вообще не знаем, где концов найти, у нас полный хаос.

Владимир Путин: Оксана Александровна, я вам говорю, что, если человек зарегистрировался на бирже труда, в соответствующей службе, ему не имеют права отказать. Это незаконно. Но в вашем конкретном случае тем не менее мы поразбираемся отдельно, я правительству такое поручение обязательно дам. Но повторяю в третий раз, если человек потерял работу, зарегистрировался в службе занятости, ему не имеют права отказывать в соответствующих выплатах. Я надеюсь, мои коллеги в вашем регионе, в Астрахани, это услышат и соответствующим образом отреагируют. Но, несмотря на то что они меня услышат и отреагируют, все равно дам поручение правительству разобраться с этой конкретной ситуацией...

Что касается общей ситуации... В первый год по первым двум категориям - по беременным женщинам, которые встали в ранние сроки беременности на учет, и на вторую категорию - предусмотрено 46 миллиардов рублей, они зарезервированы, 46 с небольшим. В следующем году это будет чуть больше. Здесь мы не видим никаких проблем. Вчера только еще раз говорил с министром финансов - все деньги зарезервированы. Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу, потому что в соответствии с законом дети могут идти не с семи лет, а с шести. Но кто-то пойдет в школу с шести лет в какой-то семье, а в какой-то семье ребенок не пойдет с шести лет. Естественно, в правительстве возник вопрос: как деньги люди получат, а ребенок в школу не пойдет с шести лет?

Но я считаю - и уверен, меня в правительстве услышат, - что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Но просто обращаю внимание родителей, что это разовая выплата, поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, все-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи уже заранее приобрести.

О газификации и так называемой "бесплатной миле"

Если на даче мэра есть газ, то значит, труба рядом есть, правильно? Газовая труба где-то рядом. И в соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть подведена, причем бесплатно должна быть подведена газовая труба.

Что касается дальнейших действий, то здесь это отдельная тема, связанная с тем, что нужно обустраивать это газовое хозяйство внутри вашего участка. Давайте мы посмотрим потом повнимательнее...

Это вопрос не только в том, что заработал закон об этой бесплатной миле, хотя там может быть и не миля, там может быть пять метров, а может быть и километр, и больше. Вопрос в том, что в связи с ростом цен на некоторые виды продукции, в том числе на те же самые металлы, просто идет удорожание - первое. Второе - обращаются к разным компаниям, которые, действительно, начинают накручивать стоимость этих работ. Именно поэтому я и сказал, что сейчас в правительстве рассматривается возможность делать это в рамках одного контракта, одного договора, и минимизировать затраты...

И повторяю еще раз, именно поэтому правительство сейчас разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен...

Что касается садоводческих товариществ, то, да, действительно, речь в данном случае пока идет только о местах постоянного проживания граждан, о населенных пунктах, и их много-много тысяч в Российской Федерации. Поэтому принято решение на первом этапе обеспечить вот этой бесплатной милей только те населенные пункты, в которых люди живут постоянно...

Есть разные садоводческие товарищества, есть те, которые стоят совсем отдельно, проблема заключается в том, что у них, скажем, собственность земли является коллективной. Здесь возникают юридические вопросы. Есть такие товарищества, которые находятся внутри населенных пунктов, тогда это означает, что, условно говоря, до забора этого садоводческого товарищества внутри населенного пункта труба должна быть проведена бесплатно, а там, дальше, это все рассматривается как единое хозяйство, потому что земля - коллективная собственность.

Те тысячи и тысячи населенных пунктов - первый этап совместной работы по обеспечению этой бесплатной мили. Садоводческие товарищества тоже должны обеспечиваться газом до 2024-2025 годов. Это происходит в рамках программы газификации страны. Это касается 77 субъектов Российской Федерации. Почему не всех субъектов? Потому что в некоторых нет просто централизованного газоснабжения. А там, где оно есть - в 77 субъектах, - там действует и будет проводиться работа в рамках Программы газификации Российской Федерации. Посмотрим, как мы пройдем этот этап. Видите, даже здесь возникает масса вопросов и по обеспечению этой последней мили до домохозяйств.

О том, стоит ли ожидать блокировку зарубежных сетей

У нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы...

Главный наш золотой запас - это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили в Центральном банке и министерстве финансов, главный золотой запас России - это люди

Когда нам говорят: "Знаете, мы у вас будем работать, а в том случае, если вам что-то не нравится, мы вам бусы дадим - и радуйтесь тому, что мы вам дали, то, что хорошо блестит", - это же унижает наше с вами достоинство. Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, они должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем. Поэтому на первом этапе, я надеюсь, что этим первым этапом так и все ограничится, мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы вести диалог.

А так мы им говорим: "Вы там распространяете детскую порнографию или инструкции по суициду либо как изготавливать "коктейли Молотова" и так далее - вы должны это убрать". А они нас просто и не слушают, даже не хотят слышать, что мы говорим. Это же неправильно. Ни одна уважающая себя страна мира так себя не ведет. И в Европе, и тем более в Азии все настаивают на том, чтобы такая работа велась цивилизованно, тем более что они в своих-то странах не очень цивилизованно себя ведут подчас.

Так мы вроде понимаем, что нас слышат и некоторые коллеги собираются это делать, то есть открывать представительства. Если они не будут этого делать или если открытые представительства не будут прислушиваться к нашим требованиям, к требованиям российского закона, то существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости и так далее и тому подобное. Но повторяю еще раз: у нас нет планов кого-то закрывать. Что бы мне хотелось видеть - это то, чтобы и наши соответствующие структуры развивались в этом направлении и предоставляли возможность таким креативным, таким талантливым людям, как вы и ваши коллеги-блогеры, возможность в российских социальных сетях и на таких платформах проявлять себя, оказывать услуги нашим гражданам по целому ряду направлений и делать нашу жизнь лучше.

Почему растут цены на отдых в России

Что касается того, что цены завышены - это тоже происходит. Но с чем это связано сегодня? Многие страны сегодня тем не менее закрыты, несмотря на то, что кто-то открывается. Люди побаиваются ездить за границу, и на самом деле правильно делают, потому что там каждый день меняются правила. В Греции сегодня были одни правила, а завтра другие. Требовали справки о вакцинировании, сегодня требуют ПЦР, завтра потребуют еще что-то. Послезавтра будут какие-то другие требования предъявлять, потому что им из Еврокомиссии навязывают. В больницы там не попасть. К чему это приводит? К перегрузке на нашей туристической инфраструктуре, прежде всего на юге РФ - в Краснодарском крае, Крыму. Как только предложение не справляется со спросом, сразу идут (вверх) цены. Во всей рыночной экономике это происходит.

Очень рассчитываю, что будем увеличивать количество наших возможностей. 50 проектов примерно сейчас рассматривается в этой сфере - будем это количество увеличивать.

У нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и туристической инфраструктуры. Люди предпочитали ездить за границу с самого начала, как только открылась такая возможность. Мы являемся страной с очень большим объемом экспорта туризма - только за 2019 год 36 миллиардов долларов наши туристы оставили за границей или заплатили, чтобы поехать за границу. Это очень большие средства.

Школы нужно обновить

Школы, конечно, должны быть не то что приведены в нормальное состояние, нужно строить новые школы, и таких школ у нас в стране должно быть построено где-то 1300. И если ваша школа (в селе Воздвиженка Приморского края. - Прим. "РГ") находится в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа. 60 процентов школ примерно - а их всего у нас около 40 тысяч - нуждаются в текущем ремонте, и 10 процентов - в капитальном ремонте. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе и на строительство новых школ, и на капитальные ремонты, программа практически сверстана, она будет осуществлена.

"Пушкинская карта" откроет двери музеев и театров

У нас есть предложение на этот счет: мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент "Пушкинская карта", - сообщил глава государства. - Имеется в виду предоставить средства, небольшие, скромные, но существенные для того, чтобы решать эту задачу молодым людям от 14 до 22 лет.

Программа заработает с сентября этого года. Государство перечислит на карту по три тысячи рублей на четыре месяца. Деньги можно будет потратить на билеты в музеи, театры, концертные и выставочные залы. Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры. Мне кажется, это важно для молодых людей. Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены экономить на очень многом.

О поддержке "Единой России"

Я был автором, создателем "Единой России". Я естественным образом ее поддерживаю. И намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании...

Наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Решения должны приниматься, что называется, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально, с чувством ответственности за принимаемые решения. Еще раз хочу напомнить, что в 90-е годы было принято огромное количество решений на потребу публике - и принимались они людьми, понимающими, что исполнить такие решения невозможно. "Единая Россия" не ведет себя таким образом. И даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые решения, в "Единой России" идут на это.

Работа "Единой России" создает прочный фундамент российской государственности. Имею в виду гарантированность принятия необходимых стране решений.

О преемнике на посту президента

Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну: с одной стороны, говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет.

С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина, Россия.

О главном "золотом запасе" России

Главный наш золотой запас - это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили в Центральном банке и министерстве финансов, главный золотой запас России - это люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то понравиться, искренне убежден, что так есть на самом деле.

Блиц

Нужно ли губернаторам тоже проводить "прямые линии"?

- Я думаю, что это никому не помешает. Такое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопрос. Важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать свои действия в важнейших сферах - в социальной политике, в здравоохранении, в жилищном строительстве и так далее.

Будет ли налог на скот?

- Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается.

Надо ли перевести правительство в Омск?

- Вы знаете, это же не решит проблему. Я-то считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве. Но это отдельная тема.

Какие мечты уже не могут быть исполнены?

- Каждый человек должен думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может не быть связано с мечтой. Надеюсь, у вас тоже она есть, и у меня. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее... Есть, поверье: надо думать о хорошем, и тогда это хорошее обязательно материализуется.

Когда вы отдыхаете, то поете ли песни?

- У меня не так бывает много времени для отдыха. У нас ведь как говорят, если отдыхают люди: "Посидят, посидят, да и выпьют". А если бокал поднимут, то уж обязательно чего-нибудь и споют. А я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле. Что поем? Русские, советские песни. Они мелодичные, содержательные.

Тем временем

Дисплей Брайля войдет в список бесплатных средств реабилитации

Дисплей Брайля, позволяющий незрячим и слабовидящим работать на компьютере, будет внесен в список средств реабилитации, которые предоставляются за счет государства. Такое поручение правительству дал Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Один из вопросов поступил от 13-летней Малики, которая лишилась зрения в шесть лет. Девочка поинтересовалась, нельзя ли внести устройство в список технических средств реабилитации, которые представляются за госсчет. "Это безусловно можно будет сделать, и мы это сделаем", - сказал глава государства. "Уверен, что члены правительства меня слышат, и Татьяна Алексеевна (вице-премьер Голикова. - Прим. "РГ"), и министр здравоохранения. Я прошу внести дисплей Брайля в список подобных средств реабилитации", - добавил он. Владимир Путин пояснил, что в России есть утвержденный правительством список средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. "Более того, сейчас реализуется план по бесконтактному обращению в электронной форме, чтобы люди могли не только самостоятельно выбрать тот или иной прибор, средство реабилитации, но и получили оплату через казначейство", - отметил президент.

Официально

В поселке Демьянка Тюменской области управляющая компания выставила счет за квартиру в 70 м2 на 74 480 рублей (апрель). "Мы были переселены по программе из аварийного и ветхого жилья, но радость была омрачена: во-первых, нас переселили в новые дома с доплатой до 330 тысяч рублей. Но мы выкупили квартиры, и в феврале переехали, а уже в апреле получили квитанции на коммунальные услуги, где стояли суммы от 40 до 70 тысяч", - рассказал местный житель Тарлан Тагиров.

"Это, во-первых, непонятно, какая доплата. Во-вторых, цифры, которые вы мне назвали, они тоже, мягко говоря, обескураживают: и за воду, и за общий счетчик. Вода у нас, если мне память не изменяет, может быть, в Тюменской области чуть побольше, но в целом по стране - 37 рублей за кубометр, а 2 рубля - за одну гигакалорию. Это в среднем, но, повторяю, в Тюмени может быть и побольше, - сказал президент. - Но откуда берутся те цифры, которые вы назвали, и конечный результат оплаты, совершенно непонятно. Можно себе представить, что дом не был заселен целиком, и тогда на тех жильцов, кто въехал в этот дом, переложили оплату за содержание всего дома. Но я так понимаю, что он у вас заселен полностью. Я вам обещаю, что мы обязательно с этим поработаем, во всяком случае, выясним все, что происходит по этому направлению".

"По ЖКХ было несколько вопросов. Тема острая, но мы ей плотно занимаемся, президент уже говорил о том, что из ФНБ на эти цели будут выделены 150 миллиардов рублей. Говорили и о тарифах на ЖКХ. Минстрой с ФАС уже начали работу по ценам в селе Демьянка", - написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в социальных сетях.