В соответствии с частью 3 статьи 28.6 и частью 2 статьи 30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила направления экземпляров постановлений и копий решений по жалобам на постановления по делу об административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин





Правила направления экземпляров постановлений и копий решений по жалобам на постановления по делу об административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1. Настоящие Правила устанавливают порядок направления экземпляров постановлений и копий решений по жалобам на постановления по делу об административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - единый портал).

2. Экземпляр постановления по делу об административном правонарушении и материалы, полученные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица (далее - постановление), направляется лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (далее - адресат), почтовым отправлением в форме электронного документа посредством информационной системы организации федеральной почтовой связи, предусмотренной правилами оказания услуг почтовой связи.

Направление постановления указанным способом является согласием отправителя на его доставку (вручение) адресату в соответствии с настоящими Правилами.

Размещение постановления в информационной системе организации федеральной почтовой связи в соответствии с абзацем первым настоящего пункта осуществляется путем направления постановления из информационной системы отправителя в информационную систему организации федеральной почтовой связи, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, или же путем его размещения непосредственно в информационной системе организации федеральной почтовой связи.

Размещение документов в информационной системе организации федеральной почтовой связи осуществляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

3. Постановление, направленное в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, доставляется адресату в форме электронного документа путем его размещения в личном кабинете адресата на едином портале.

4. Возможность доставки постановления в личный кабинет адресата на едином портале в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил обеспечивается при условии завершения адресатом прохождения процедуры регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации).

5. В целях доставки постановления в личный кабинет адресата на едином портале отправитель с постановлением направляет почтовый адрес адресата и дополнительную информацию для идентификации адресата в единой системе идентификации и аутентификации (далее - идентификационная информация).

Состав идентификационной информации определяется в рамках информационного взаимодействия, осуществляемого в целях реализации настоящих Правил, между оператором единого портала и отправителем.

6. Для определения возможности доставки постановления в личный кабинет адресата на едином портале организация федеральной почтовой связи передает оператору единого портала идентификационную информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящих Правил.

7. На основании идентификационной информации, полученной в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, оператор единого портала определяет возможность доставки постановления в личный кабинет адресата на едином портале и направляет соответствующую информацию в информационную систему организации федеральной почтовой связи.

8. В случае подтверждения возможности доставки постановления в личный кабинет адресата на едином портале организация федеральной почтовой связи направляет оператору единого портала постановление в том виде и формате, в которых оно поступило в информационную систему организации федеральной почтовой связи в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 настоящих Правил, для его размещения в личном кабинете адресата на едином портале.

9. В день размещения постановления в личном кабинете адресата на едином портале оператор единого портала уведомляет об этом адресата посредством информационно-телекоммуникационных технологий, за исключением случая, когда адресат отказался от получения соответствующих уведомлений.

10. Постановление считается доставленным (врученным) адресату в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил на следующий день с момента его размещения в личном кабинете адресата на едином портале (при наличии согласия адресата на получение постановлений исключительно в личный кабинет на едином портале) или с момента входа адресата на единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации в течение 7 дней со дня размещения постановления в личном кабинете на едином портале.

11. Оператор единого портала осуществляет фиксацию факта и времени доставки (вручения) постановлений, направленных в соответствии с настоящими Правилами, и передает соответствующую информацию в информационную систему организации федеральной почтовой связи и в личный кабинет адресата на едином портале.

12. В случае невыполнения условия, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил, или в случае, если в течение 7 дней со дня размещения постановления в личном кабинете адресата на едином портале адресат не осуществлял вход на единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации (и при этом отсутствует или отозвано согласие адресата на получение постановлений исключительно в личный кабинет на едином портале), либо в случае отказа адресата от получения постановлений посредством единого портала в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, организация федеральной почтовой связи осуществляет преобразование постановления в почтовое отправление на бумажном носителе и осуществляет его доставку (вручение) адресату в порядке, установленном правилами оказания услуг почтовой связи.

13. Адресат вправе отказаться от получения постановлений посредством единого портала, а также отозвать согласие на получение постановлений исключительно в личный кабинет на едином портале. Указанные действия могут осуществляться с использованием функционала личного кабинета на едином портале либо путем направления оператору единого портала соответствующих заявлений в письменной форме.

14. В случае прекращения направления постановлений посредством единого портала в связи с отказом адресата от их получения (либо соответственно отзыва согласия на получение постановлений исключительно в личный кабинет на едином портале) в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил адресат вправе с использованием функционала личного кабинета на едином портале возобновить возможность получения постановлений посредством единого портала (либо соответственно вновь дать согласие на получение постановлений исключительно в личный кабинет на едином портале).

15. В случае отсутствия постановления в личном кабинете адресата на едином портале адресат вправе при наличии технической возможности у отправителя запросить такое постановление из информационной системы отправителя посредством направления запроса в адрес отправителя с использованием функционала личного кабинета на едином портале.

16. В случае получения запроса, предусмотренного пунктом 15 настоящих Правил, отправитель при наличии технической возможности размещает постановление в форме электронного документа в личном кабинете адресата на едином портале посредством направления такого постановления на единый портал.

17. Плата за доставку постановления в соответствии с настоящими Правилами зависит от способа доставки постановления. Размер указанной платы устанавливается в договоре между организацией федеральной почтовой связи и отправителем.

При этом размер указанной платы в части:

платы за доставку путем преобразования постановления в почтовое отправление на бумажном носителе и его доставку (вручение) адресату в порядке, установленном правилами оказания услуг почтовой связи, не должен превышать предельный уровень тарифов, установленных для универсальных услуг почтовой связи;

платы за доставку экземпляра постановления в личный кабинет адресата на едином портале не должен превышать установленного организацией федеральной почтовой связи по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предельного тарифа с учетом обеспечения безубыточности соответствующих услуг. Указанная плата не взимается в случае доставки постановления в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.

18. В случае если жалоба на постановление, вынесенное отправителем по делу об административном правонарушении, подана адресатом либо законным представителем адресата в форме электронного документа с использованием функционала личного кабинета на едином портале, копия решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в случае наличия у отправителя технической возможности размещается отправителем в форме электронного документа в личном кабинете адресата на едином портале посредством направления копии решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении (далее - копия решения) из информационной системы отправителя на единый портал.

19. Копия решения, размещенная в личном кабинете на едином портале в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил, считается доставленной (врученной) адресату с момента входа адресата на единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации при условии завершения прохождения адресатом процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации.

20. При осуществлении информационного взаимодействия в соответствии с пунктами 6 - 8, 11, 15, 16, 18 настоящих Правил используется единая система межведомственного электронного взаимодействия. В иных случаях информационное взаимодействие с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках настоящих Правил осуществляется при наличии технической возможности.

21. Обработка и использование персональных данных субъектов персональных данных в рамках настоящих Правил осуществляются с соблюдением требований о защите персональных данных, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

22. Копии решений в соответствии с частью 2 статьи 30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях направляются в порядке, установленном настоящими Правилами для направления экземпляров постановлений (в том числе с возможностью адресата управления соответствующими согласиями), с учетом особенностей, указанных в пунктах 18 и 19 настоящих Правил.

23. Формат размещаемых документов в машиночитаемом виде в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил и формат предоставления идентификационной информации в машиночитаемом виде в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил определяются оператором единого портала.