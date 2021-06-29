Сам свалился - сам и вытаскивайся. А еще если и правила нарушил - сам найди штраф и заплати. Фото: РИА Новости

Правительство утвердило постановление, согласно которому автовладелец, если подписан на получение заказных писем в "Почте России" в электронном виде, будет получать уведомления и копии постановлений о штрафах прямо на портале госуслуг. При этом ему не будут оправляться "письма счастья" почтой. Постановление будет считаться полученным на следующий день, после того как оно размещено на этом портале. Этот срок крайне важен, чтобы успеть вовремя обжаловать штраф, если автовладелец уверен, что не совершал нарушения. Новый порядок заработает с 1 сентября этого года.

Напомним, что постановление вступает в силу через 10 дней после его получения собственником автомобиля. Эти десять дней даются на обжалование. Но направлено оно должно быть в течение трех суток после вынесения. Сейчас, если автовладелец не получил на почте "письмо счастья" в течение 7 дней, то письмо вернется отправителю. И эти 10 суток начнут исчисляться с момента получения отправителем информации о недоставке письма.

Новый порядок предусматривает несколько иную схему. Если автовладелец полностью со всеми данными зарегистрирован на госуслугах, более того, написал заявление в "Почту России" о том, чтобы штрафы доставлялись ему через этот портал, то он будет их получать только на портале. Ему придет уведомление всеми возможными способами: на электронную почту, по СМС. Со следующего дня, после поступления на портал постановления, начнут исчисляться 10 суток на обжалование.

Если человек зарегистрирован на портале, но не подавал заявления в "Почту России" о доставке ему таких документов в электронном виде, то постановление будет считаться врученным, если он зайдет на портал под своим аккаунтом в течение 7 дней с момента размещения документа на портале. А если он этого не сделает, то ему вышлют "письмо счастья" обыч­ным способом.

Если же автовладелец вовсе не зарегистрирован на госуслугах, то для него ничего не меняется. Он получит письмо обычным образом.

Ожидаемо, что новый порядок заметно сократит издержки регионов на направление "писем счастья". Все-таки эта услуга стоит денег. Да и правоприменителям станет легче: проще понять, с какого времени начинать отсчет.

Если автовладелец войдет на госуслуги в течение 7 дней с того момента, как там разместили постановление о штрафе, будет считаться, что он его получил

Но принято это постановление не для того, чтобы облегчить жизнь ГИБДД или почты. С 1 сентября вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым постановления о штрафах, вынесенных комплексами фотовидеофиксации, можно будет обжаловать в электронном виде. То есть через тот же самый портал госуслуг.

Но для этого на портале потребуется полностью авторизоваться и даже подтвердить свою личность (сделать это можно, например, через банк). Таким образом можно будет не выходя из дома обжаловать штрафы, например, полученные в других регионах. Сегодня это можно сделать, либо лично подав заявление в то подразделение, которое штраф вынесло, либо направив по почте. Электронного обжалования пока не предусмотрено.

Однако, как говорят эксперты, знакомые с развитием такого электронного взаимодействия, все это сможет эффективно работать, лишь когда в полный рост заработает некая система информационного взаимодействия, включающая в себя все камеры (а не только видеофиксации нарушений) и известная под названием "Паутина". Пока она полностью развернута лишь в Центральном федеральном округе.

По мнению адвокатов, для обычных автовладельцев, которые нарушают правила редко и которые не собираются их обжаловать, новая система не создаст проблем.

Однако есть риски с технической работой всей этой системы. Адвокат Сергей Радько напоминает, например, что не более чем полгода назад упала система, которая позволяла записываться на регистрацию автомобилей. Сейчас случился сбой, из-за которого штрафы приходят спустя полтора месяца. Причем даже без фотографий самого нарушения. То есть автовладельцы, если они даже совершили нарушение, лишены права уплатить половину штрафа. Либо им необходимо подавать заявление о восстановлении срока уплаты штрафа.

Такой сбой может случиться и при новой системе. В итоге человек не получит ни уведомления, ни постановления, но будет считаться, что ему этот документ вручили. В результате ему самому придется тратить время, а также деньги на то, чтобы признать постановление неврученным. Чтобы просто восстановить срок обжалования. Гораздо хуже история с восстановлением срока уплаты половины штрафа. По сути, и нынешняя система, и новая предлагает водителям постоянно самим мониторить: не выписали ли ему штраф?

Не лучшим образом обстоит ситуация и с обжалованием штрафа, поскольку за полтора месяца доказательства того, что нарушения не было, могут оказаться просто стертыми. Видеорегистратор в машине не хранит так долго записи. Да и информация с камер, не относящихся к контролю безопасности на дороге, тоже так долго не хранится.

Тут бы впору подошел законопроект, который уже вносился в Госдуму и запрещал рассылку штрафов по истечении трех дней с момента вынесения. Но он не был одобрен.

Зато правительственная комиссия одобрила проект закона, согласно которому требования к камерам, к местам их установки, а также к рассылке штрафов определит правительство. Причем если какое-то из этих требований не будет выполнено, то административное дело подлежит прекращению.

Но этот закон еще не принят. Постановление же правительства, согласно которому будут установлены требования к камерам фотовидеофиксации, а также места их установки, пока не разработано.