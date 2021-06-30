Новости

Под Ростовом на трассе "Дон" разбился автобус с туристами из Крыма 08:00
Отмар Хитцфельд назвал выдающимся тренером своего преемника Владимира Петковича 07:30
Капризов признан лучшим новичком сезона в НХЛ 07:29
Врач рассказала, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию 07:28
Минпросвещения усилит контроль за строительством школ и детсадов в регионах 07:18
Аргентина получила еще более 700 тысяч доз вакцины "Спутник V" 07:13
На Колыме продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 06:36
Лидер КНДР раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией 06:32
Протестующие в Колумбии забросали камнями машину министра транспорта 06:01
Профсоюз рабочих в США выдвинул властям ультиматум из-за аномальной жары 05:58
Инфекционист предупредила об опасных свойствах коронавируса 05:08
В США стоимость всех техногигантов превысила триллион долларов 04:55
В Приморье нашли тела еще двух пропавших мальчиков 04:40
В Якутии из-за лесного пожара закрыли участок федеральной дороги 04:29
В Канаде число погибших из-за аномальной жары превысило 100 04:28
Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны 04:27
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19 04:12
Глава ВОЗ объявил о победе Китая над малярией 03:41
Тунис ужесточит ограничения из-за рекордного числа случаев коронавируса 03:07
Корабль "Прогресс МС-17" с грузами для МКС стартовал с Байконура 02:50
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11" 02:39
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12 02:32
Из-за непогоды в Чехии остановились поезда 02:01
Минздрав Бразилии приостановит закупку вакцины Covaxin 01:47
Спасатели рассказали о ходе работ на месте обрушения высотки во Флориде 01:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
30.06.2021 07:28
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию

Текст: Алексей Иванов

Несмотря на то, что для большинства людей прививка от коронавируса проходит абсолютно безболезненно, в некоторых случаях могут наблюдаться побочные эффекты. Наиболее распространенные из них - повышение температуры, головная боль, зуд в месте укола.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Инфекционист предупредила об опасных свойствах коронавируса

Именно поэтому перед прививкой имеет смысл запастись любым жаропонижающим, а саму вакцинацию стоит делать в более-менее свободный день, на который не запланированы важные дела. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-терапевт Ольга Кашубина.

По ее словам, реакция организма на первый укол с большой долей вероятности покажет, как человек будет чувствовать себя и после второй инъекции. Это поможет подготовиться к завершающей стадии процедуры. В любом случае, если самочувствие после введения вакцины ухудшилось, жаропонижающие снимут неприятные симптомы типа головой боли и высокой температуры, но при этом не повлияют на скорость выработки антител. Иммунная реакция организма будет столь же эффективной.

А вот чего не стоит делать, так это следовать дедовскому совету и принимать перед любыми прививками антигистаминные препараты. Некоторые люди полагают, что это якобы помогает снизить аллергическую реакцию на вакцину. "Не надо так делать, это плохой совет", - заключила Ольга Кашубина.

Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
В ВОЗ прокомментировали смертность от штамма "дельта"

Напомним, буквально только что Роспотребнадзор опубликовал свежие рекомендации для привившихся от COVID-19. В них также говорится, что в случае повышения температуры можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна (душ разрешен). Следует также ограничить прием алкоголя. И главное надо помнить: полноценный иммунный ответ формируется только спустя пять - шесть недель после первого укола, поэтому все это время следует соблюдать стандартные меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

Наука Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
Путин подписал закон о защите минимального дохода должников
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11"
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной
Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару