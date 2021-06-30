Врач рассказала, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию

Несмотря на то, что для большинства людей прививка от коронавируса проходит абсолютно безболезненно, в некоторых случаях могут наблюдаться побочные эффекты. Наиболее распространенные из них - повышение температуры, головная боль, зуд в месте укола.

Именно поэтому перед прививкой имеет смысл запастись любым жаропонижающим, а саму вакцинацию стоит делать в более-менее свободный день, на который не запланированы важные дела. Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-терапевт Ольга Кашубина.

По ее словам, реакция организма на первый укол с большой долей вероятности покажет, как человек будет чувствовать себя и после второй инъекции. Это поможет подготовиться к завершающей стадии процедуры. В любом случае, если самочувствие после введения вакцины ухудшилось, жаропонижающие снимут неприятные симптомы типа головой боли и высокой температуры, но при этом не повлияют на скорость выработки антител. Иммунная реакция организма будет столь же эффективной.

А вот чего не стоит делать, так это следовать дедовскому совету и принимать перед любыми прививками антигистаминные препараты. Некоторые люди полагают, что это якобы помогает снизить аллергическую реакцию на вакцину. "Не надо так делать, это плохой совет", - заключила Ольга Кашубина.

Напомним, буквально только что Роспотребнадзор опубликовал свежие рекомендации для привившихся от COVID-19. В них также говорится, что в случае повышения температуры можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна (душ разрешен). Следует также ограничить прием алкоголя. И главное надо помнить: полноценный иммунный ответ формируется только спустя пять - шесть недель после первого укола, поэтому все это время следует соблюдать стандартные меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.