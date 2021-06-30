Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19

Гражданам, сделавшим прививки от коронавируса, следует внимательнее отнестись к своему здоровью. На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации для тех, кто вакцинировался.

По данным специалистов, в некоторых случаях после прививки от COVID-19 может возникнуть гриппоподобный синдром, например, повыситься температура. "Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть - это нормально". В этом случае можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна (душ разрешен). Следует также ограничить прием алкоголя.

Полноценный иммунный ответ будет формироваться 35-42 дня, поэтому после прививки в течение этого времени нужно помнить о мерах предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Важно продолжать носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.

Специалисты подчеркивают, что вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин. Поэтому, если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, переживать не стоит.

COVID-19 - очень опасная инфекция, которая может иметь неблагоприятный исход. Остановить рост заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией может только вакцинация, подчеркивают в Роспотребнадзоре.