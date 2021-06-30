Захарова посоветовала американским политикам "не корчить рожу"

Политика США напоминает сказку про Крошку Енота, который остро реагировал на собственное отражение в воде, отметила в своем комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что "если Россия продолжит нападать на нас..., то тогда мы будем отвечать".

В сказке Крошка Енот боялся того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит. Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи "тому, кто сидит в пруду", а улыбнуться, написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что это хорошо известное в нашей стране произведение написала американская писательница Лилиан Муур. При этом дипломат усомнилась в том, что эту сказу читали вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене. И посоветовала им это сделать, благо сказка не длинная. "Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь", - иронично подчеркнула представитель МИД.

Ранее Мария Захарова выразила мнение, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса, а его претензии на мировое лидерство оказались "мыльным пузырем". По ее словам, США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет. Дипломат отметила, что кризис продемонстрировал истинное отношение стран друг к другу.