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01.07.2021 19:49
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин встретился с родными жертв трагедии в гимназии Казани

Текст: Наталья Козлова
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с родными жертв трагедии в гимназии Казани. И велел проверить специальной экспертизой причины изменения сознания фигуранта расследования. Для родных будет действовать специальный канал связи.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Это была онлайн-встреча. Глава ведомства еще раз выразил свои искренние соболезнования родителям и родственникам. И заверил граждан, что следователи тщательным образом разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. По поручению Александра Бастрыкина о промежуточных итогах следствия рассказал руководитель следственной группы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Так допрошено более 1500 человек, проведено много обысков и выемок документов по различным адресам, исследуется изъятая документация, имеющая значение для следствия, в том числе из образовательного учреждения. Еще, тщательно изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения. Назначены и проводятся 232 судебные экспертизы, из них 131 уже выполнена, и получены заключения.

Председатель СК, заслушав доклад, обратил внимание следственной группы на ряд аспектов, которые требуют дополнительного, более глубокого анализа со стороны следствия. Речь шла также о необходимости детальной проработки причин, способствовавших совершению преступления. Александр Бастрыкин обозначил целесообразность глобального исследования мотиваций и возможных идеологических составляющих, которыми мог руководствоваться обвиняемый.

Интересно, что Бастрыкин поручил следователям "во взаимодействии с Судебно-экспертным центром разобраться в причинах изменения сознания фигуранта в рамках отдельной комплексной судебной экспертизы".

Председатель СК России выслушал вопросы родителей и родственников пострадавших и ответил на них. А ещё Александр Бастрыкин поинтересовался ходом лечения пострадавших детей, предложив при необходимости содействие в его проведении. Он озвучил возможность привлечения для этих целей высококлассных специалистов Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, с которым Следственный комитет взаимодействует в подобных случаях.

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Отдельно обсуждались меры возможной поддержки самих детей, серьезно травмированных в результате трагедии. Председатель СК России ориентировал подчиненных сотрудников в регионе оказать всемерную поддержку и помощь в решении возникающих у потерпевших вопросов социально-бытового характера.

Еще было дано отдельное поручение Информационному центру СК России по установлению постоянного контакта с присутствующими на встрече родственниками пострадавших, попросившими об организации для них оперативного канала связи.

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