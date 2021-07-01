Более 142 тысяч человек подали заявления на оформление новых выплат

Заявление на оформление новых социальных выплат уже подали более 142 тысяч человек - более 112 тысяч подано на оформление ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет и почти 30 тысяч - на оформление выплаты для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, сообщает Минцифры.

С 1 июля на Госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить интерактивную форму заявления на портале Госуслуг. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически.