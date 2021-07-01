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01.07.2021 18:34
Рубрика: Культура

Более миллиона человек в 2021 году смогут получить "Пушкинскую карту"

Текст: Инга Бугулова
Молодежь получит деньги на походы в театры, музеи и на концерты - такую возможность даст "Пушкинская карта", анонсированная президентом во время "Прямой линии". Уже с сентября этого года участникам программы зачислят на нее по три тысячи рублей. Потратить их можно в течение года на культурный досуг по своему вкусу.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Новая всероссийская программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Посмотреть подробную афишу и купить билет позволит специальное приложение, кроме того, репертуар и планы выставок будут размещаться на портале PRO.Культура.РФ. Не исключено, что для пользователей будут предложены скидки и акции - чтобы денег хватило на большее число посещений. Оформить карту можно на портале "Госуслуги". Уже в этом году "Пушкинской картой" смогут воспользоваться более миллиона юношей и девушек, рассказали в Министерстве культуры.

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- Сегодня афиша культурных мероприятий пополняется все новым качественным контентом, востребованным у молодежи. "Пушкинская карта" даст возможность посетить эти события и привлечет внимание еще большего количества ребят к интересным проектам. Кроме того, инициатива станет не только еще одной мерой поддержки для всех учреждений культуры в этот непростой период, но и большим вызовом в их работе, - отмечает министр культуры РФ Ольга Любимова.

Молодые люди - ключевая аудитория для ГМИИ имени Пушкина. Начальник отдела музея по работе с посетителями Марина Жучкова рассказала "РГ", что сейчас федеральные музеи не получают целевого финансирования на льготные программы для молодой аудитории, и каждый музей принимает решение о льготах сам. Поэтому "Пушкинская карта" может, с одной стороны, решить этот вопрос и, с другой стороны, гарантировать молодежи бесплатное посещение любого музея.

- Но успех карты во многом зависит от того, насколько технологично и удобно будет организовано ее использование. Логично повысить возраст участия в программе до 24 лет включительно - наш музей в льготной политике ориентируется именно на этот возраст. Сложно оценивать достаточность суммы в три тысячи рублей. Например, ценитель изобразительного искусства сможет посещать музеи несколько раз в месяц, а вот для покупки даже одного билета в театр этой суммы может не хватить, - рассуждает Марина Жучкова.

Художественный руководитель "Геликон-Оперы" Дмитрий Бертман обращает внимание на то, что речь идет не только о столице:

- Ну, во-первых, это только начало эксперимента, и если он "пойдет", то и сумма, я думаю, будет меняться. А во-вторых, программа же всероссийская, и ребята, которые живут в других регионах, на эти деньги смогут и три раза в театр сходить. Это я уже не говорю о выставках.

Режиссер называет еще один важный нюанс - омоложение аудитории: "Очень важно, чтобы молодежь приходила в театр, особенно в оперный. А президентская программа это, по сути, стимуляция нашего театрального будущего. Поэтому я к этой инициативу отношусь с большим воодушевлением".

Надо сказать, что в регионах уже активно подключаются к новому проекту - так, например, заявки на участие в программе уже подали ряд культурных учреждений Краснодарского края. В их числе Кубанский казачий хор и городской Театр драмы.

Культура Правительство Минкультуры "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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