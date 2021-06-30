"Прямая линия" президента Владимира Путина. Главное

Президент России Владимир Путин провел "Прямую линию". Она продлилась 3 часа и 42 минуты. Глава государства ответил на 68 вопросов. Главными темами разговора стали вакцинация, рост цен, социальные выплаты. Путин также рассказал о своей прививке и о том, как он видит процесс передачи власти.

Про вакцинацию

- Президент привился вакциной "Спутник V". Он исходил из того, что нужно быть защищенным как можно дольше, поэтому выбрал этот препарат. "Тем более Вооруженные силы им прививаются", - добавил глава государства.

- Путин рассчитывает, что предубеждения некоторых граждан в отношении вакцинации от коронавируса будут проходить по мере развития процесса. "Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть. У нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные", - заявил глава государства. Сейчас в стране первый компонент вакцины получили более 23 миллионов россиян. "Как видим, все у нас в порядке, и, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинаций, как после применения AstraZeneca или Pfizer", - заметил президент.

Про вероятность локдауна

- Действия властей в регионах РФ направлены на то, чтобы предотвратить локдаун. "Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы и без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, падают доходы населения", - пояснил Владимир Путин.

Про дистанционное обучение

- В начальных классах новый учебный год, скорее всего, будет организован в обычном режиме, заявил глава государства. Однако полноценного ответа на вопрос о дистанционном учебном процессе у него нет, признался Путин.

"Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране, но, скорее всего, ученики младших классов будут ходить в школу. Ведь в самые сложные времена прошлого года мы их тоже не "закрывали", - сказал президент.

Про экономику

- Перед властями страны стоит задача по подавлению уровня инфляции. Инфляция в России подросла до 5,9 процента, отметил глава государства. Путин добавил, что в этом году вряд ли удастся снизить ее до целевого значения в 4 процента, она будет около 5 процентов.

- Перед правительством стоит задача - вернуть показатели безработицы в стране на докризисный уровень 4,6-4,7 процента, напомнил Владимир Путин. "Такая тенденция у нас, слава богу, наметилась, надо ее сохранить различными способами, которые сводятся в конечном счете к одному - к развитию экономики и к тому, чтобы люди получали достойную заработную плату", - заявил глава государства.

Про цены

- На цены в России влияют общемировые тенденции, в том числе рост стоимости продовольствия - мировые индексы на продукты питания сейчас на самой высокой планке за 10 лет, рассказал глава государства. Причин этой тенденции много - и печатание денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства и рабочих мест, перечислил он. "В целом на это, конечно, государство обращает внимание", - сказал Путин. Может быть, иногда несвоевременно, признал он. Но меры принимаются. Позволит снизить цены на продукты и новый урожай.

- Путин считает завышенными цены на внутренний туризм. По его мнению, это связано и с закрытием границ. "Многие страны закрыты, люди побаиваются ездить за границу, и правильно делают, потому что там каждый день меняются правила... В больницы там не попасть. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге, в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложение не справляется со спросом, сразу растут цены. Во всей рыночной экономике это происходит", - сказал он.

Про выплаты на детей

- Президент пообещал разобраться с отказами в Астраханской области в выплатах на детей от трех до семи лет. По новым требованиям учитывается доход родителя за 2020 год, но в регионе чиновники требуют, чтобы выплаты были за все 12 месяцев, хотя в других местах достаточно официального заработка за один месяц.

"Я поручу правительству обязательно проанализировать и дать соответствующие ответы. Но самый просто способ, как только человек потерял работу, сразу же в эту же секунду - зарегистрироваться в службе занятости. С этого момента ему не имеют права отказать в выплате соответствующих пособий. Это незаконно. Я надеюсь мои коллеги из Астрахани это услышат и соответствующим образом отреагируют. Тем не менее, с вашей конкретной ситуацией мы поразбираемся отдельно", - пообещал Владимир Путин.

- Новая программа поможет молодежи компенсировать расходы на билеты в учреждения культуры. "Мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент "Пушкинская карта", - сообщил Путин. - Имеется в виду предоставить средства, небольшие, скромные, но существенные для того, чтобы решать эту задачу молодым людям от 14 до 22 лет". Программа заработает с сентября. Государство перечислит на карту по три тысячи рублей на четыре месяца. Деньги можно будет потратить на билеты в музеи, театры, концертные и выставочные залы.

Про бесплатную газификацию

- Владимир Путин заявил, что от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Внутри домовладения - за деньги собственника.

- Правительство разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен на газификацию частных домовладений, сообщил Путин. В нем пропишут план работ и все, что связано с обустройством участка.

Про банковское мошенничество

- Рост преступлений, совершаемых мошенниками в отношении людей пожилого возраста, - 25 процентов. Центробанк и правоохранительные органы должны лучше взаимодействовать, также необходимо совершенствовать законодательство, заявил Владимир Путин. "Это просто подонки, те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых, ветеранов", - резко высказался он.

Про политику

- Вице-премьеры правительства будут курировать конкретные отдельные территории, а не только Дальний Восток или Арктику, заявил президент. Недавно он обсуждал эту тему с руководством кабинета министров. "Это обосновано - контакт с территориями, лучшее погружение в их проблемы будет более прочным, постоянным, и, надеюсь, приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, точно и с большим эффектом до регионов", - считает глава государства.

- Президент заявил, что намерен поддержать "Единую Россию" в ходе предстоящей избирательной кампании. "И даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей, для судеб нашей страны решения, депутаты от "ЕР" идут на это в известной степени - себе во вред",- подчеркнул он.

- Путин призвал помнить чиновников о судьбе Колобка. "Как только вы, уважаемые коллеги, сочтите принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то вы рискуете быть съеденными", - сказал он.

Про преемника

- Говоря о том, кто мог бы возглавить страну после него, Путин привел поговорки: "свято место пусто не бывает" и "незаменимых людей нет". "Но, с другой стороны, моя ответственность - дать рекомендации людям, которые будут претендовать на должность президента, и так во всех странах, не знаю ни одного исключения", - сказал он.

"И, конечно, подойдет время, и, я надеюсь, смогу сказать, что такой-то или такой-то, по-моему мнению, достоин возглавить такую замечательную страну, как наша Родина - Россия", - заключил глава государства.

Про возможную блокировку соцсетей

- В России нет планов по блокировке социальных сетей, заверил президент. "Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, то должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем", - подчеркнул глава государства. Сейчас власти настаивают, чтобы эти международные платформы открывали в России полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно вести диалог.

Про Украину

- Путин не считает украинцев недружественным нашей стране народом. Так он объяснил тот факт, что Украина не входит в соответствующий список государств. "Мы единое целое. Вот руководство Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидно", - заявил глава государства. По словам президента, узколобых людей и крайних националистов хватает везде, в том числе и в России. "Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы разрушительные", - считает Путин.

- Российский лидер не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого нужно понимать, о чем можно разговаривать. "Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. И о чем разговаривать?" - задался вопросом президент.

Про инцидент с британским эсминцем

- Вторжение британского эсминца Defender президент считает комплексной провокацией Великобритании и США. "Потому что "британец" зашел в наши террводы еще днем, а рано утром, в 7:30 с одного из военных аэродром натовских в Греции - с Крита, по-моему - взлетел американский стратегический самолет", - рассказал он.

По словам Владимира Путина, было очевидно, что иностранные военные пытались вскрыть действия российской армии по пресечению таких провокаций. "Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным, - заверил он. - Может, я проговорился, меня военные извинят".

- Путин не считает, что в ситуации с вторжением британского эсминца Defender в территориальные воды России в районе Крыма мир стоял на пороге третьей мировой войны. "Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь, - подчеркнул Владимир Путин. - Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событию, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся: мы на своей территории, боремся за себя, за свое будущее".

Про футбол

- Президент заявил, что после поражения сборных России и по хоккею, и по футболу, нужно подумать в том числе и о кадровых решениях. "Нужно подумать, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать о том, что можно изменить сейчас в кадровой составляющей и в футболе, и в хоккее, но не посылая голову пеплом и рассчитывая на лучшее - у нас, безусловно, потенциал очень хороший", - отметил президент.

Про народ России

- Президент, по мнению Путина, подчиняется российскому народу, избирателю. "Конечно, в данном случае, президент, глава государства, подчиняется тем людям, которые ему оказали это высокое доверие", - сказал он.

- Главный золотой запас России - это люди. "Главный наш золотой запас - это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили в Центральном банке и Министерстве финансов, главный золотой запас России - это люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то понравиться, искренне убежден, что так есть на самом деле", - сказал президент.