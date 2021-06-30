Путин рассказал о задаче по подавлению инфляции

Перед российскими властями стоит задача по подавлению уровня инфляции. Об этом в ходе "Прямой линии" заявил президент Владимир Путин.

"Инфляция у нас подросла почти под 6% - 5,9% сейчас показывает", - отметил глава государства.

Путин также добавил, что в этом году вряд ли удастся снизить инфляцию до целевого значения в 4%, она будет около 5%.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор ждет постепенного снижения годовой инфляции в стране в четвертом квартале. "Летнюю инфляцию прогнозировать - дело неблагодарное, с учетом того, что хедлайн будет зависеть от того, как у нас будет складываться ситуация с урожаем", - отметил Заботкин.

Макропрогноз Минэкономразвития предусматривает инфляцию по итогам года на уровне 4,3%.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.