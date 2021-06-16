Банк России предсказал снижение годовой инфляции

Банк России ждет постепенного снижения годовой инфляции в стране в четвертом квартале, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

"Инфляция будет находиться на плато в годовом выражении до начала осени, потом в четвертом квартале начнется ее постепенное снижение​​​. С учетом эффекта базы некоторое повышение в годовом выражении к значениям мая, наверное, возможно. Опять же, летнюю инфляцию прогнозировать - дело неблагодарное, с учетом того, что хедлайн будет зависеть от того, как у нас будет складываться ситуация с урожаем", - цитирует его слова РИА Новости.

Говоря о возможности дефляции в августе-сентябре, Заботкин подчеркнул, что ситуация будет зависеть от ситуации на рынке продовольствия.

"Причем не только в России, но и в мире. Фокус на факте дефляции в августе-сентябре - он всегда избыточен", - отметил зампред ЦБ.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что годовая инфляция в России вряд ли пробьет уровень в 6%. По мнению Грефа, Центробанк полностью контролирует ситуацию.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов в своем выступлении на ПМЭФ заявил, что растущая инфляция говорит о "перегреве", который нужно нивелировать нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики.

"У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш. К чему это приведет? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат", - подчеркнул министр.

Макропрогноз Минэкономразвития предусматривает инфляцию по итогам года на уровне 4,3%.