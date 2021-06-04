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Экономика
04.06.2021 11:11
Текст: Василий Кошкин

Греф: Годовая инфляция в России вряд ли пробьет уровень в 6%

Годовая инфляция в России вряд ли пробьет уровень в 6%, Центробанк полностью контролирует ситуацию. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф во время Петербургского международного экономического форума.

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"Вчера глава ЦБ описала траекторию, она соответствует нашим представлениям, что осенью скорее всего мы получим снижающийся тренд. У меня нет сомнений, что ЦБ справится, и в следующем году мы будем иметь контролируемую ситуацию", - отметил Греф.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов в своем выступлении на ПМЭФ заявил, что растущая инфляция говорит о "перегреве", который нужно нивелировать нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики.

"У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш. К чему это приведет? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат", - подчеркнул министр.

Макропрогноз Минэкономразвития предусматривает инфляцию по итогам года на уровне 4,3%.

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