Греф: Годовая инфляция в России вряд ли пробьет уровень в 6%

Годовая инфляция в России вряд ли пробьет уровень в 6%, Центробанк полностью контролирует ситуацию. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф во время Петербургского международного экономического форума.

"Вчера глава ЦБ описала траекторию, она соответствует нашим представлениям, что осенью скорее всего мы получим снижающийся тренд. У меня нет сомнений, что ЦБ справится, и в следующем году мы будем иметь контролируемую ситуацию", - отметил Греф.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов в своем выступлении на ПМЭФ заявил, что растущая инфляция говорит о "перегреве", который нужно нивелировать нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики.

"У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш. К чему это приведет? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат", - подчеркнул министр.

Макропрогноз Минэкономразвития предусматривает инфляцию по итогам года на уровне 4,3%.