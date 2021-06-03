Антон Силуанов заявил об инфляционном "перегреве"

Растущая инфляция в России говорит о "перегреве", который нужно нивелировать нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Элементы перегрева уже видим, высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш. К чему это приведет? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Разве мы этого хотим? Нет", - подчеркнул Силуанов.

По словам министра финансов, и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение. "Мы прекрасно понимаем, что чем дальше мы будем затягивать с этим, тем сложнее потом будет выходить из сверхмягкой политики: что бюджетной, что ДКП", - сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что росту российской экономики может помешать разгон инфляции, но не переход ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике. Она уточнила, что ЦБ пока не ужесточил денежно-кредитную политику, а именно начал возврат к нейтральной денежно-кредитной политике.

Банк России весной начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. За прошедшие месяцы ставка выросла с 4,25% (это был исторический минимум показателя) до 5%. До этого ЦБ снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а затем для помощи экономике во время кризиса через удешевление кредита. Под нейтральной денежно-кредитной политикой ЦБ понимает диапазон ключевой ставки в 5-6%. Банк России ожидает, что по в 2021 году инфляция составит 4,7-5,2% (при цели ЦБ по инфляции "вблизи 4%"). Набиуллина также констатировала, что инфляция в России приобретает сейчас все более устойчивый характер.