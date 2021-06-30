Путин: Остановить распространение эпидемии можно лишь с помощью вакцинации

Президент Владимир Путин рассчитывает, что предубеждения некоторых граждан в отношении вакцинации от коронавируса будут проходить по мере развития процесса.

"Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть. У нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные", - заявил глава государства в ходе прямой линии. Сейчас в стране первый компонент вакцины получили более 23 миллионов россиян. "Как видим, все у нас в порядке, и, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинаций, как после применения AstraZeneca или Pfizer".

На вопрос о возможном введении в стране нового локдауна президент подчеркнул, что в отдельных регионах обязательная вакцинация по некоторым категориям граждан вводится именно для того, чтобы избежать подобного сценария. "Действия наших коллег в отдельных регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна: когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения", - сказал Путин.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Прямой линии" с Владимиром Путиным.