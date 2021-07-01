ЦИК начал прием документов от кандидатов в депутаты Госдумы

Как рассказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, все партии, желающие принять участие в выборах в Госдуму, должны до полуночи 13 июля представить в комиссию для заверения документы кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам. Затем у одномандатников будет 10 дней на то, чтобы передать документы для регистрации в избиркомы округов.

Началась подготовка к выборам и в самих избиркомах. Учитывая ситуацию с коронавирусом, она ведется с акцентом на безопасность. "У нас активно идет процесс вакцинации членов избирательных комиссий. Мы исповедуем принцип, с одной стороны, добровольности, с другой стороны - ответственности. Уже вакцинированы в целом свыше 30%", - назвала Памфилова среднюю цифру по стране. В ряде регионов этот показатель превышает 60% - например, в Чечне, Ингушетии, Белгородской области и Подмосковье.

В оставшееся до выборов время глава ЦИК призвала коллег в регионах проверить состояние помещений и оборудования избирательных участков. Голосование в сентябре пройдет в три дня - с 17 по 19 сентября. "Решение о проведении многодневного голосования было основано на рекомендациях Роспотребнадзора. Наша основная задача - сохранить здоровье наших граждан", - подчеркнула Памфилова.

В четверг ЦИК утвердил положение о проведении длительного голосования. При работе над документом были учтены предложения 11 региональных комиссий и экспертного сообщества, их поступило ровно 99. Особое внимание уделено теме, которая вызывает больше всего опасений у противников многодневного формата - неприкосновенности бюллетеней. По окончании голосования в пятницу и субботу их переложат в сейф-пакеты, которые будут храниться в отдельных шкафах под круглосуточным видеонаблюдением. Сами участки возьмут под охрану сотрудники МВД.

"Если для каких-то критиков, скептиков этого мало, они могут сесть на пенек, съесть пирожок, сидеть ночью и стеречь эти бюллетени. Такая возможность есть", - заявила Элла Памфилова. Впрочем, сама она считает такие меры излишними, поскольку картинка с камер видеонаблюдения будет доступна круглые сутки избирательным и наблюдательным штабам.