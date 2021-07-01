Для экспортеров отменяется репатриация валютной выручки

Документ отменяет требование о возврате российскими компаниями на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты за переданные нерезидентам товары или выполненные услуги. Они смогут зачислять ее прямо на счета в иностранных банках.

"Процедуры репатриации валютной выручки создают существенные административные барьеры и нагрузку для экспортеров, - отмечала глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. - Для многих предпринимателей эти процедуры и риск ответственности стали решающим фактором, чтобы так и не выходить на экспорт".

По ее словам, новые правила особенно актуальны для малого и среднего бизнеса, а также для развития экспорта через каналы онлайн-торговли, поскольку все маркетплейсы осуществляют оплату товаров через иностранные платежные системы.

Помимо прочего, требование о репатриации валютной выручки сильно увеличивает трансакционные издержки компаний, указывал министр финансов Антон Силуанов.

Новые правила не коснутся экспорта сырья, договоров валютных займов, а также договоров, по условиям которых перечисляли валютные авансы нерезидентам.

"Сплошной контроль платежной дисциплины по авансам и займам принято оправдывать благой целью борьбы с выводом денег за границу по вымышленным основаниям, например, через оплату несуществующих услуг. На практике необходимо всякий раз доказывать, что аванс или заем были реальными и все меры их возврата приняты. Такое регулирование поощряет не решимость, а пассивность: куда легче отказаться от сделки или вместо взыскания долга бесконечно продлевать сроки, чем платить штраф в условиях, когда любые усилия во взыскании долга с контрагента суд сочтет недостаточными", - отмечает ведущий юрист "Пепеляев Групп" Петр Попов. По его словам, давно пора переходить от сплошного контроля к выборочному, чтобы проверялись только подозрительные платежи.

Закон вступает в силу в 1 июля.

Власти постепенно смягчают строгости валютного контроля. С 1 января 2020 года вступил в силу закон, который отменил репатриацию рублевой выручки по несырьевому экспорту. При этом рубль должен быть и валютой цены договора, и валютой расчетов.

Кроме того, в марте 2021 года за неисполнение обязанности по репатриации валюты была введена альтернатива штрафу в виде предупреждения.