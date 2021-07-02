Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 223-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле""

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 30, ст. 4584; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, 7351; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 19, ст. 2317; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972; N 48, ст. 6716; 2016, N 27, ст. 4218; 2017, N 47, ст. 6851; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 15, ст. 2035; N 22, ст. 3041; N 31, ст. 4835, 4837; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8411, 8440; 2019, N 30, ст. 4148; N 31, ст. 4424; N 42, ст. 5806; N 49, ст. 6957; N 52, ст. 7775; 2020, N 15, ст. 2241; N 31, ст. 5050; N 52, ст. 8592; 2021, N 1, ст. 38; N 8, ст. 1199) следующие изменения:

1) абзац второй части 5 статьи 12 после слов "в валюте Российской Федерации" дополнить словами "и иностранной валюте";

2) статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Требования пункта 1 части 1 настоящей статьи не применяются в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, за исключением внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, предусматривающих передачу резидентами нерезидентам товаров, классифицируемых в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в позициях 0302 - 0308, 0511 91 909 0, 2501 00 - 2522, 2524 - 2530, 2601 - 2704 00 (кроме 2601 11 000 0, 2601 12 000 0), 2709 00, 2710, 2711, 2712 - 2713, 2715 00 000 0, 2902, 4401 - 4403, 4407, 7101 - 7103 (кроме 7102 39 000 О, 7103 91 000 - 7103 99 000 8), 7112, 7204, 7302, 7401 00 000 0, 7404 00, 7501, 7503 00, 7602 00, 7802 00 000 0, 7902 00 000 0, 8002 00 000 О, 8101 97 000 0, 8102 97 000 0, 8103 30 000 0, 8104 20 000 0, 8105 30 000 О, 8107 30 000 0, 8108 30 000 0, 8109 30 000 0, 8110 20 000 0, 8111 00 190 О, 8112 13 000 0, 8112 22 000 0, 8112 52 000 0, 8112 92 210, 8113 00 400 0.";

3) часть 6 статьи 22 дополнить абзацами следующего содержания:

"Центральный банк Российской Федерации вправе по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере валютной деятельности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), определить порядок представления резидентами, являющимися стороной внешнеторгового договора (контракта), предусматривающего передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в Центральный банк Российской Федерации информации о получении ими денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации, а также об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов.

Перечень резидентов, которые обязаны представлять информацию, указанную в абзаце пятом настоящей части, формируется Центральным банком Российской Федерации по критериям, определенным Центральным банком Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), и размещается на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

4) в статье 24:

а) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящей части распространяется также на внешнеторговые договоры (контракты), предусматривающие передачу резидентами нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, срок действия которых истек до отмены требований, установленных пунктом 1 части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, но по которым обязательства не были исполнены.";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Резиденты, являющиеся стороной внешнеторгового договора (контракта), предусматривающего передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и включенные в перечень, указанный в части 6 статьи 22 настоящего Федерального закона, обязаны в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, обеспечить представление в Центральный банк Российской Федерации информации о получении ими от нерезидентов денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), либо об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации, а также об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

2. Положения Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются также в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), предусматривающих передачу резидентами нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, заключенных между резидентами и нерезидентами до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, но по которым обязательства по оплате в иностранной валюте не были исполнены.

3. Положения Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями, и нерезидентами.

Президент Российской Федерации В. Путин