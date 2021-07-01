Ежемесячная компенсация установлена для семей погибших пожарных, таможенников, сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Такие нововведения предусматривает Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

И хоть закон касается не только сотрудников МЧС, именно в этом ведомстве его восприняли, как "свой". Профессия пожарного крайне опасна. Ежегодно пожары забирают жизни зачастую очень молодых ребят. Теперь, прежде чем шагнуть в огонь, пожарные будут знать, что, в случае чего, об их семьях позаботятся.

"Меры направлены на социальную защиту членов семей и родителей, в том числе сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, погибших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных при выполнении служебных обязанностей", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве ожидают, что ежемесячная денежная компенсация будет рассчитана по аналогии с подобными выплатами членам семей сотрудников МВД. О размере ежемесячной компенсации в спасательном ведомстве ничего не сообщили. Уточнили лишь, кто ее получит.

"Также законодательно определен круг лиц, имеющих право на такую компенсацию. Это - супруг, родители, дети, иждивенцы. При этом предусмотрена индексация размера денежного содержания в зависимости от увеличения окладов. Решение об увеличении индексации принимается правительством РФ", - сообщили в пресс-службе МЧС России.