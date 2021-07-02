Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 227-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 11 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 45, ст. 6152; 2016, N 50, ст. 6977) изменения, дополнив ее частями 21 - 24 следующего содержания:

"21. В случае гибели (смерти) сотрудника вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо смерти гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах, наступившей вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, лицам, указанным в части 2[2] настоящей статьи, ежемесячно выплачивается денежная компенсация в виде разницы между приходившейся на их долю частью денежного довольствия, получаемого погибшим (умершим) сотрудником по состоянию на день его гибели (смерти) или получаемого умершим гражданином Российской Федерации, уволенным со службы в учреждениях и органах, по состоянию на день его увольнения, и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца в соответствии со статьями 36 и 37 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей". Для определения указанной части денежного довольствия денежное довольствие погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах, делится на количество лиц, имеющих право на получение указанной ежемесячной денежной компенсации, а также на погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах.

22. К лицам, имеющим право на получение компенсации, установленной частью 21 настоящей статьи, относятся:

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) сотрудника или смерти гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах, в браке с ним. При этом право на компенсацию, установленную частью 21 настоящей статьи, имеет супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, достигшая возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;

2) родители сотрудника или гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах. При этом право на компенсацию, установленную частью 2[1] настоящей статьи, имеют родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) сотрудника или умершего гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах.

23. Условия и порядок осуществления выплаты компенсации, установленной частью 21 настоящей статьи, а также правила исчисления денежного довольствия сотрудника, погибшего (умершего) до 1 января 2013 года, или умершего гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах до 1 января 2013 года, определяются Правительством Российской Федерации.

24. Определенный в порядке, предусмотренном частью 21 настоящей статьи, размер выплачиваемой денежной компенсации увеличивается (индексируется) одновременно с увеличением (индексацией) окладов денежного содержания. Решение об увеличении (индексации) размера ежемесячной денежной компенсации принимается Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин