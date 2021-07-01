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01.07.2021 17:35
Рубрика: Культура

Джоди Фостер, Мэтт Дэймон и Стив Маккуин дадут мастер-классы в Каннах

Текст: Сусанна Альперина
Каннский кинофестиваль традиционно собирает громкие имена, которые заставляют каждого любителя кино, если он в это время не на Лазурном берегу, жалеть об этом. Так, например, в жюри основного конкурса этого года под председательством американского кинорежиссера Спайка Ли работают звезды французского кино и сцены - Мелани Лоран, Тахар Рахим, Милен Фармер, Мати Диоп. А также австрийский режиссер, продюсер, сценарист Джессика Хауснер, американская актриса, продюсер, сценарист, режиссер Мэгги Джилленхол, корейский актер Сон Кан Хо. И с ММКФ этого года Канны роднит присутствие в жюри Клебера Мендонсы Фильо - бразильского режиссера, продюсера и сценариста (в Москве он возглавлял жюри основного конкурса).

Но 1 июля Каннский кинофестиваль объявил о том, какие звезды выступят на этот раз с мастер-классами. И сразу же стало понятно - не очень вместительный зал "Бунюэль" Дворца фестивалей, где пройдут эти встречи, будут брать штурмом. Как сумеют организаторы кинофестиваля справиться с ситуацией во времена пандемии - задачка еще та. Но билеты нужно бронировать онлайн - это уже известно.

Фото: Клим Тукаев
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Мастер-классы появились на Каннском кинофестивале в 90-е годы. В 2018 году кинофестиваль переименовал их в "Рандеву с ...". Но кинофестивале в 2019 году обозревателя "РГ" чуть не раздавили в очереди на один из таких семинаров. В этом году во Дворце фестивалей состоится шесть встреч. Первая - 7 июля, и имя спикера пока держат в тайне. Так и написано: "Неожиданный гость, крупная фигура мирового кинематографа и большой друг Каннского фестиваля, оставивший свой след в его истории". В этот же день, но позднее даст мастер-класс Джоди Фостер.

Режиссер, актриса и двукратная обладательница премии "Оскар" также является завсегдатаем фестиваля. Здесь были показаны семь ее фильмов, в том числе "Таксист" (1976) Мартина Скорсезе и "Бобр" (2011). Почетная гостья Церемонии открытия, Фостер будет награждена Золотой пальмовой ветвью 6 июля, за день до ее встречи со зрителями.

Мэтт Дэймон даст мастер-класс 9 июля. Он играет главную роль в фильме Тома Маккарти "Тихий омут", представленном во внеконкурсной программе. В последний раз он был на красной дорожке в Каннах в 2013 году - представлял фильм Стивена Содерберга "За канделябрами", который входил в конкурсную программу. Актер, сценарист и продюсер - Дэймон получил пять номинаций на премию "Оскар". И был удостоен "Оскара" за лучший оригинальный сценарий вместе с Беном Аффлеком за фильм "Умница Уилл Хантинг".

Прорываться на встречу с Изабель Юппер зрители будут 13 июля. Юппер чувствует себя в Каннах, как дома. Она много раз поднималась по знаменитым ступеням Дворца фестивалей: была ведущей церемонии, председателем жюри и лауреатом многих наград.

Марко Беллоккьо - великий итальянский режиссер, которому сейчас за 80, не только показывает трогательный и очень личный документальный фильм на фестивале в этом году, который называется "Маркс может подождать", но и получит почетную Золотую пальмовую ветвь на Церемонии закрытия. Мастер- класс Беллоккьо состоится 15 июля.

Фото: Валерий Кичин/РГ
Канны. Карантинный дневник. День второй

А на следующий день - 16 июля - заключительный мастер-класс в программе "Рандеву с..." даст Стив МакКуин - обладатель премии Caméra d'or за свой первый фильм "Голод" в 2008 году. Как ни странно, МакКуин не возвращался в Канны после своей победы. В 2020 году два его фильма были отобраны для участия в фестивале, но... не смогли быть показаны. Одна из картин - Lovers Rock, которую никогда не видели зрители на большом экране, будет представлена в кинотеатре на набережной Cinéma de la plage в четверг, 15 июля.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Канны. Карантинный дневник

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