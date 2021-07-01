Электромобили оказались на 32% "грязнее" машин с ДВС при производстве

Электромобили после схода с конвейера по совокупному углеродному следу вреднее для окружающей среды, чем машины с бензиновыми моторами. Лишь в процессе эксплуатации благодаря отсутствию вредных выбросов они компенсируют свой вред и приобретают преимущество относительно автомобилей с ДВС, об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Аргоннской национальной лаборатории в Чикаго.

При подсчете воздействия автомобилей на экологию исследователи из лаборатории учли тысячи факторов, от типа металла в батареи электромобиля до количества алюминия и пластика в машине. Электромобили "грязнее" при производстве в основном из-за своих аккумуляторов - процесс добычи и переработки руды для них очень энергозатратен.

Reuters для иллюстрации приводит сравнение батарейной Tesla Model 3 и бензиновой Toyota Corolla. В условиях США преимущество машины с ДВС по углеродному следу при производстве нивелируется электромобилем через 21 725 км пробега. Причем в подсчете учтено даже то, что 23% электроэнергии в Штатах вырабатывают вредным для атмосферы путем - через сжигание угля на ТЭС.

В условиях Норвегии, лидирующей в Европе по "электромобилизации", паритет по углеродному следу между Tesla Model 3 и Toyota Corolla достигается раньше - через 13 440 км. Причина: почти весь ток в этой североевропейской стране вырабатывается из возобновляемых источников.

Если эксплуатировать Tesla Model 3 в странах, где электроэнергию в основном получают на угольных ТЭС (Китай, Польша), то углеродного паритета с Toyota Corolla этот электромобиль достигнет лишь через 125 920 км.

При производстве электромобиля среднего класса вырабатывается в сумме 8,1 млн грамма углекислого газа CO2 прежде чем автомобиль попадет к первому покупателю. Для изготовления бензиновой машины аналогичного типоразмера выбросы CO2 на 32% меньше - 5,5 млн грамма.

Даже в худшем случае, когда электромобиль заряжается только от угольной сети, он будет генерировать дополнительные 4,1 миллиона граммов CO2 в год, в то время как сопоставимый бензиновый автомобиль будет производить более 4,6 миллиона граммов.