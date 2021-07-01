Глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников назвал на пресс-конференции три основных направления, по которым ведомство будет работать в первую очередь. Это пешеходы, выезды на встречную полосу, а также управление в нетрезвом виде.

Несмотря на то, что количество ДТП с участием пешеходов в этом году сократилось на 6,9% (12,7 тысячи происшествий), а также снизилось число погибших в них на 25,5% (1072 человека) и раненых на 4,9% (12,1 тысячи), проблема с ними по-прежнему остается актуальной. Нужно создавать условия для них. Организовывать переходы не там, где считают нужным проектировщики, а там, где людям удобно переходить дорогу. Необходимо строительство надземных и подземных переходов. Но главное - само поведение пешеходов. Многие из них не знают правил дорожного движения. Именно поэтому сейчас запустили социальную кампанию "Твой ход! Пешеход", одна из задач которой напомнить правила поведения на дороге.

Выезд на встречную полосу - один из самых опасных маневров, считает Михаил Черников. По его словам, треть погибших в ДТП приходится именно на такое нарушение правил.

Выявление нетрезвых водителей - одна из основных задач ГИБДД. Уже в этом году таких выявлено более 220 тысяч. К уголовной ответственности за повторное управление в нетрезвом виде привлечено более 27 тысяч. У ДТП с участием нетрезвых водителей очень высокая тяжесть последствий. Из 16 тысяч погибших в прошлом году - 5 тысяч приходится на аварии с пьяными.

- Надеюсь, что фактор будет искоренятся не под воздействием ответственности, а по сознательности граждан, - подчеркнул Михаил Черников. - О таких водителях граждане сами сообщают в полицию.

Кроме того, он рассказал, что в скором времени на вооружении ГИБДД появятся средства индикации. Они не показывают количество алкоголя в выдохе. Они говорят только о том, есть он в нем или нет. Но применение таких приборов позволит отфильтровывать тех, кого точно не надо проверять на опьянение. Ведь сейчас, чтобы проверить на алкоголь, необходимо оформлять все процессуально. Это требует времени. И за это время мимо могут проехать действительно нетрезвые водители. А так, дыхнул водитель, и если прибор ничего не показал, то - счастливого пути. А если выявил алкоголь - это будет основанием для медицинского освидетельствования.

С помощью камер за 5 месяцев этого года вынесено 46,8 миллиона постановлений. Это 86% от общего числа штрафов. Ежегодно в результате установки систем фотовидеофиксации на дорогах ликвидируются 1,5 тысячи аварийных участков. Более 21 тысячи камер стоят на дорогах в местах или зонах аварийности. Информация о камерах размещена на сайте ГИБДД.

- Не хотелось бы, чтобы водитель воспринимал камеры, как понуждение к снижению скорости, чтобы пополнить чьи-то бюджеты, - говорит Михаил Черников. - Мы будем давать заключения, где устанавливать знаки и камеры. Мы против снижения скорости на безопасных участках дорог. Наоборот, мы за то, чтобы увеличить скорости, но только там, где это будет безопасно. Сейчас обсуждается увеличение скорости на некоторых участках до 150 км/ч.

Говоря о проблемах с такси, Михаил Черников сообщил, что ГИБДД ратует за создание цифрового профиля водителя. Чтобы о нем было все известно: лишался ли он прав, сколько раз привлекался за нарушения. Когда его история будет как на ладони, то агрегаторы лишний раз подумают, прежде чем подключать к своей системе того или иного водителя.

Кроме того, сейчас прорабатывается удаленный медосмотр водителей. То есть таксист, перед тем как поехать на маршрут, сможет пройти медосмотр удаленно.

Пресс-конференция состоялась в редакции газеты "Известия".

Кстати

3 июня Госавтоинспекции исполняется 85 лет с момента создания этой службы. Мы от души поздравляем всех ее сотрудников.