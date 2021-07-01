Глава МЭР Максим Решетников прогнозирует дефляцию в августе

Рост инфляции начинает выдыхаться, в августе вероятна характерная для этого времени года дефляция, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы исходим из того, что все, что могло дать плюс инфляции, уже сработало", - сказал он на брифинге. По его словам, быстрый рост цен на морковь и другие компоненты "борщевого набора" прекратится с уже начинающимся поступлением продукции нового урожая, мировые цены на продовольствие в июне развернулись вниз; вклад в инфляцию открытия Турции для российских туристов носит разовый характер; рост цен на стройматериалы будет купирован экспортными пошлинами на металл, которые начнут действовать с августа. Высокие цены на металл вместе с повышением тарифов ЖКХ еще будут "негативом" в июле, но в августе Минэкономразвития по-прежнему рассчитывает на сезонную дефляцию, сказал Решетников.

На следующей неделе Минэкономразвития представит обновленный макропрогноз, в котором официальный прогноз по инфляции будет повышен, сказал Решетников. В апреле министерство прогнозировало 4,3% по итогам этого года в базовом варианте, однако ускоренный рост мировых цен на продовольствие и металлы достаточно быстро поставил этот прогноз под сомнение.

По данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли уже на 4,1%. На этом фоне Банк России трижды повышал ключевую ставку - она выросла с 4,25 до 5,5%. С высокой вероятностью в июле ставка будет повышена еще раз.