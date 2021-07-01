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01.07.2021 13:45
Рубрика: Экономика

Граждане из стран ЕАЭС смогут искать работу на портале "Работа в России"

Текст: Елена Манукиян

Сервис "Работа без границ" будет доступен для граждан из государств Евразийского экономического союза на портале "Работа в России", об этом 1 июля сообщили в Роструде.

Фото: Денис Гришкин/ РИА Новости
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Отмечается, что на портале можно будет сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам государств-членов ЕАЭС, после чего - получить доступ к информации о вакансиях и соискателях, направить отклик или приглашение.

Для этого специально разработанное программное обеспечение и метод API интегрируются отдельно в каждую национальную базу данных о вакансиях и резюме всех пяти стран - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Система поиска вакансий "Работа без границ" заработала с 1 июля, инициатором ее создания в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) стал Роструд, уточнили в ведомстве. Основная цель проекта - создание единого экономического пространства в сфере занятости населения. Ожидается, что до конца этого года сервисом воспользуются не менее полумиллиона человек, а в дальнейшем с помощью него можно будет, например, заключить электронный трудовой договор или получить маркетплейс обучающих курсов.

Как ранее рассказали в Минэкономразвития, к 2025 года планируется создание целой экосистемы цифровых сервисов в сфере трудоустройства и занятости граждан союзных государств, которая будет называться "Евразийская биржа труда".

Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Миграция Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Рынок труда

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