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01.07.2021 22:10
Рубрика: Экономика

Изменены сроки внесения бюджета в Госдуму

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
Предельный срок внесения проекта федерального бюджета на рассмотрение в Госдуму переносится с 1 октября на 15 сентября. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предложение об этом впервые озвучил весной премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, более раннее внесение и принятие бюджета Госдумой создаст более предсказуемые условия для регионов и поможет им в формировании своих бюджетов. Кроме того, перенос ускорит заключение соглашений между регионами и федеральными ведомствами. Таким образом, должна решиться основная задача изменений в законе - средства бюджетов всех уровней должны полноценно начинать работать уже с 1 января.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Тот же закон предусматривает предоставление регионам кредитов из федерального бюджета на инфраструктурные проекты. Максимальная ставка по ним составит 3% годовых, а срок погашения - минимум 15 лет.

Также минфин сможет предоставлять кредиты регионам из федерального бюджета для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от российских и иностранных банков, международных финансовых организаций, со сроком погашения не позднее 2029 года включительно. Плата за пользование такими кредитами составит 0,1% годовых.

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