Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 228-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2003, N 52, ст. 5036; 2004, N 34, ст. 3535; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2008, N 30, ст. 3597; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5733; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4185; 2012, N 31, ст. 4316; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 11, ст. 1090; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656, 6664; N 52, ст. 7560; 2015, N 40, ст. 5468; N 51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N 40, ст. 5751, 5752; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525, 7529; N 53, ст. 8420, 8430; 2019, N 23, ст. 2916; N 30, ст. 4101; N 31, ст. 4437, 4466; N 52, ст. 7774, 7797; 2020, N 14, ст. 2001; N 24, ст. 3447; N 30, ст. 4742; N 31, ст. 5022; N 40, ст. 6168; N 42, ст. 6514; N 50, ст. 8068; 2021, N 18, ст. 3052) следующие изменения:

1) абзац третий статьи 35 дополнить словами "и бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов";

2) абзац третий пункта 2 статьи 921 изложить в следующей редакции:

"В случае утверждения законом субъекта Российской Федерации о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, а также бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации, разницы между средствами, получаемыми от возврата средств с банковских депозитов, и средствами, размещаемыми на банковских депозитах, дефицит бюджета субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений, снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации, в пределах положительной разницы между средствами, получаемыми от возврата средств с банковских депозитов, и средствами, размещаемыми на банковских депозитах, а также в пределах объема бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.";

3) в пункте 1 статьи 933:

а) абзац первый после слов "иностранных кредитов," дополнить словами "бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"Предоставление, использование и возврат субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, бюджетных кредитов, полученных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов должен предусматривать в том числе направления использования.

Отбор инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Федеральное казначейство осуществляет государственный финансовый контроль за соблюдением условий предоставления и использованием бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, условий соглашений об их предоставлении, условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения которых являются указанные бюджетные кредиты, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Проекты правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих порядки, указанные в абзацах седьмом - девятом настоящего пункта, и распределение бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов направляются в Совет Федерации и Государственную Думу и в установленных пунктом 9 статьи 130 настоящего Кодекса случаях и порядке подлежат рассмотрению трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.";

4) в пункте 5 статьи 1071:

а) в подпункте 1:

в абзаце втором слова "25 процентов);" заменить словами "25 процентов). При расчете показателя, предусмотренного настоящим абзацем, в объеме государственного долга субъектов Российской Федерации не учитываются бюджетные кредиты, предоставленные из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;";

в абзаце третьем слово "Федерации";" заменить словами "Федерации". При расчете показателя, предусмотренного настоящим абзацем, в годовой сумме платежей по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта Российской Федерации не учитывается сумма платежей по погашению и обслуживанию бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;";

б) в подпункте 2:

в абзаце втором слова "45 процентов);" заменить словами "45 процентов). При расчете показателя, предусмотренного настоящим абзацем, в объеме государственного долга субъектов Российской Федерации не учитываются бюджетные кредиты, предоставленные из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;";

в абзаце третьем слово "Федерации";" заменить словами "Федерации". При расчете показателя, предусмотренного настоящим абзацем, в годовой сумме платежей по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта Российской Федерации не учитывается сумма платежей по погашению и обслуживанию бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;";

5) в пункте 8 статьи 130 слова "1 октября текущего финансового года" заменить словами "предельного срока внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Государственную Думу";

6) в статье 149:

а) в пункте 1:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации представляют бюджетную отчетность (за исключением отчетности, содержащей сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя соответствующего органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".";

абзац второй считать абзацем третьим;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Правительство Российской Федерации обеспечивает представление в Счетную палату Российской Федерации отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за отчетный финансовый год, документов и материалов, указанных в пункте 3 настоящей статьи (за исключением документов, указанных в абзацах третьем, четвертом и восьмом указанного пункта, а также документов и материалов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя соответствующего органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".";

в) в пункте 2 слова "1 сентября текущего года" заменить словами "15 дней с даты их представления Правительством Российской Федерации в Государственную Думу";

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Отчеты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за отчетный финансовый год представляются Правительством Российской Федерации в Государственную Думу не позднее 15 июня текущего года.

Одновременно с отчетом об исполнении соответствующего бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации за отчетный финансовый год Правительством Российской Федерации представляются:

проект федерального закона об исполнении соответствующего бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации за отчетный финансовый год;

пояснительная записка к проекту федерального закона об исполнении соответствующего бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации за отчетный финансовый год;

баланс исполнения соответствующего бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации;

отчет о финансовых результатах деятельности;

отчет о движении денежных средств;

пояснительная записка к отчету об исполнении соответствующего бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации и другим документам и материалам, подлежащим представлению в Государственную Думу одновременно с указанным отчетом;

иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации.

В составе материалов к проекту федерального закона об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный финансовый год Правительство Российской Федерации представляет в Государственную Думу отчеты:

о формировании и об использовании средств резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию;

о формировании и об использовании средств выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации;

о формировании и об использовании средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым Пенсионным фондом Российской Федерации установлена срочная пенсионная выплата.

Не позднее дня представления проектов федеральных законов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за отчетный финансовый год в Государственную Думу Правительство Российской Федерации обеспечивает представление в Государственную Думу отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за отчетный финансовый год, документов и материалов, указанных в настоящем пункте (за исключением документов, указанных в абзацах третьем, четвертом и восьмом настоящего пункта, а также документов и материалов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя соответствующего органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, путем размещения указанных документов и материалов на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

7) в пункте 2 статьи 172:

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;";

б) абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами четвертым - восьмым;

8) абзац второй пункта 6 статьи 173 признать утратившим силу;

9) в статье 192:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "1 октября" заменить словами "15 сентября";

б) в абзаце шестнадцатом пункта 4 слова ", решений о предоставлении земельных участков под строительство" исключить;

в) в абзаце первом пункта 7 слова "1 октября текущего года" заменить словами "дня истечения предельного срока внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Государственную Думу";

10) в абзаце первом пункта 1 статьи 194 слова "1 октября текущего года" заменить словами "дня истечения предельного срока внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Государственную Думу";

11) в абзаце девятом пункта 1 статьи 212 слова ", решений о предоставлении земельных участков под строительство" исключить;

12) в пункте 1 статьи 213 слова "25 дней" заменить словами "30 дней";

13) абзац восьмой пункта 3 статьи 217 после слов "имеющих целевое назначение," дополнить словами "предоставления из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов";

14) в статье 2642:

а) наименование после слова "Составление" дополнить словами ", представление и утверждение";

б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Главные администраторы средств федерального бюджета, подведомственные им получатели (распорядители) бюджетных средств, администраторы доходов бюджета, администраторы источников финансирования дефицита бюджета представляют бюджетную отчетность (за исключением отчетности, содержащей сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного должностного лица) соответствующего главного администратора средств федерального бюджета, руководителей (уполномоченных должностных лиц) подведомственных ему получателей (распорядителей) бюджетных средств, администраторов доходов бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".";

15) пункт 5 статьи 2643 дополнить абзацем следующего содержания:

"Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации представляют бюджетную отчетность об исполнении соответственно консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (за исключением отчетности, содержащей сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного должностного лица) соответственно Федерального казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации, органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".";

16) в статье 2647:

а) в наименовании слова "и представление" заменить словами ", представление и утверждение";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Министерство финансов Российской Федерации представляет в Правительство Российской Федерации отчеты об исполнении федерального бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года, а также документы и материалы, указанные в настоящем пункте (за исключением документов и материалов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Министра финансов Российской Федерации (уполномоченного должностного лица), в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Отчеты об исполнении федерального бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждаются Правительством Российской Федерации и представляются в Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации.

Одновременно с отчетами об исполнении федерального бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года Правительством Российской Федерации представляются:

информация о предоставлении межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации;

информация о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах и депозитах в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

информация о направлениях использования бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда;

информация о предоставлении средств из федерального бюджета (за исключением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных статьей 791 настоящего Кодекса) в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой и об использовании указанных средств с распределением по объектам капитального строительства или объектам недвижимого имущества;

пояснительная записка к отчету об исполнении федерального бюджета;

иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации.";

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Правительство Российской Федерации обеспечивает представление в Государственную Думу и Совет Федерации отчетов об исполнении федерального бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года, а также документов и материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи (за исключением документов и материалов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Министра финансов Российской Федерации (уполномоченного должностного лица), путем размещения указанных документов и материалов на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в Счетную палату Российской Федерации путем размещения указанных документов и материалов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Годовой отчет об исполнении федерального бюджета подлежит рассмотрению Государственной Думой и утверждению федеральным законом.";

17) в статье 2649:

а) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Главные администраторы средств федерального бюджета не позднее 15 марта текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в Счетную палату Российской Федерации для внешней проверки.

Главные администраторы средств федерального бюджета представляют в Счетную палату Российской Федерации годовую бюджетную отчетность (за исключением отчетности, содержащей сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного должностного лица) соответствующего главного администратора средств федерального бюджета, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета оформляются заключениями по каждому главному администратору средств федерального бюджета в срок до 1 мая текущего финансового года.

3. Министерство финансов Российской Федерации не позднее 25 мая текущего финансового года представляет в Правительство Российской Федерации годовой отчет об исполнении федерального бюджета и иные документы и материалы, подлежащие представлению в Государственную Думу одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета.

Аппарат Правительства Российской Федерации в течение трех рабочих дней обеспечивает представление в Счетную палату Российской Федерации представленный Министерством финансов Российской Федерации годовой отчет об исполнении федерального бюджета и иные документы и материалы, подлежащие представлению в Государственную Думу одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета.

Правительство Российской Федерации не позднее 15 июня текущего финансового года обеспечивает представление в Счетную палату Российской Федерации годового отчета об исполнении федерального бюджета и иных документов и материалов, подлежащих представлению в Государственную Думу одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета.";

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Министерство финансов Российской Федерации представляет в Правительство Российской Федерации годовой отчет об исполнении федерального бюджета, документы и материалы, подлежащие представлению в Государственную Думу одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета (за исключением документов, указанных в подпунктах 1 и 5 пункта 2 статьи 26410 настоящего Кодекса, а также документов и материалов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Министра финансов Российской Федерации (уполномоченного должностного лица), в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Правительство Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи обеспечивает представление в Счетную палату Российской Федерации годового отчета об исполнении федерального бюджета, документов и материалов, подлежащих представлению в Государственную Думу одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета (за исключением документов, указанных в подпунктах 1 и 5 пункта 2 статьи 26410 настоящего Кодекса, а также документов и материалов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Министра финансов Российской Федерации (уполномоченного должностного лица), в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета Счетная палата Российской Федерации готовит заключение на годовой отчет об исполнении федерального бюджета и в течение 15 дней со дня представления Правительством Российской Федерации годового отчета об исполнении федерального бюджета в Государственную Думу представляет указанное заключение в Государственную Думу, а также направляет его в Правительство Российской Федерации.";

18) в статье 26410:

а) в пункте 1 слова "1 августа" заменить словами "15 июня";

б) подпункт 5 пункта 2 дополнить словами "и другим документам и материалам, подлежащим представлению в Государственную Думу одновременно с годовым отчетом об исполнении федерального бюджета";

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Не позднее дня представления проекта федерального закона об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год в Государственную Думу Правительство Российской Федерации обеспечивает представление в Государственную Думу годового отчета об исполнении федерального бюджета, документов и материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи (за исключением документов, указанных в подпунктах 2 и 5 указанного пункта, а также документов и материалов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне либо носящие конфиденциальный характер), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Министра финансов Российской Федерации (уполномоченного должностного лица), путем размещения указанных документов и материалов на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

19) в пункте 3 статьи 26411 слова "не позднее 1 октября текущего года" заменить словами "в течение 45 дней со дня его внесения в Государственную Думу Правительством Российской Федерации";

20) абзац первый пункта 21 статьи 2661 после слов "указанные межбюджетные трансферты," дополнить словами "бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов,".

Статья 2

1. Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2021 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в Федеральный закон от 8 декабря 2020 года N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" могут быть внесены изменения в соответствии с частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Министерство финансов Российской Федерации представляет предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по основанию, предусмотренному частью 1 настоящей статьи, для рассмотрения в Комиссию Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде в соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 15 октября 2020 года N 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году".

Статья 3

1. Установить, что в 2021 году Министерство финансов Российской Федерации вправе предоставить бюджетные кредиты бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года:

1) для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, со сроком погашения не позднее 2029 года включительно, с платой за пользование указанными бюджетными кредитами по ставке 0,1 процента годовых;

2) на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, со сроком погашения не ранее 2036 года включительно, с платой за пользование указанными бюджетными кредитами по ставке не более 3 процента годовых.

2. Установить, что Правительство Российской Федерации вправе провести в 2021 году реструктуризацию обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, на следующих основных условиях:

1) задолженность по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам подлежит погашению в период с 2021 года по 2029 год включительно со следующими сроками погашения: в 2021 - 2024 годах ежегодно в размере 5 процентов суммы задолженности, в 2025 - 2029 годах ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности - с возможностью ее досрочного погашения;

2) за пользование средствами федерального бюджета взимается плата в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам;

3) обязательства субъекта Российской Федерации, подлежащие включению в дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации, указанных в настоящей части, меры ответственности за невыполнение субъектом Российской Федерации условий реструктуризации и обязательств, включенных в дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате уменьшения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам с учетом реализации положений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, определяемых в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

4. Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, указанным в части 2 настоящей статьи, в объеме поступления в федеральный бюджет в течение периода погашения реструктурированной задолженности налоговых доходов, определяемых в соответствии с методикой расчета поступления налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, а также частью 6 статьи 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Порядок списания задолженности, методика расчета поступления налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов и перечень налоговых доходов в целях реализации положений настоящей части определяются Правительством Российской Федерации.

Статья 4

Приостановить до 1 января 2022 года действие абзаца второго пункта 2 статьи 932 (в случае предоставления бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) и абзаца второго пункта 1 статьи 93[3] (в случае предоставления бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2009, N 1, ст. 18; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; 2014, N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6664; 2015, N 40, ст. 5468; 2016, N 26, ст. 3861; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18; N 49, ст. 7525; 2019, N 31, ст. 4437, 4466; N 52, ст. 7797; 2020, N 24, ст. 3747).

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 1 - 4, 8, подпункт "б" пункта 9, пункты 11, 13 и 20 статьи 1, статьи 2 - 4 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин