Постановление правительства Калининградской области от 30 июня 2021 года № 383 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", предложением главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 28 июня 2021 года № 16 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года № 811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943, от 25 декабря 2020 года № 975, от 16 января 2021 года № 3, от 01 февраля 2021 года № 42, от 21 февраля 2021 года № 80, от 05 марта 2021 года № 92, от 15 марта 2021 года № 109, от 19 марта 2021 года № 120, от 05 апреля 2021 года № 168, от 19 апреля 2021 года № 201, от 30 апреля 2021 года № 223, от 01 июня 2021 года № 309, от 16 июня 2021 года № 351 и от 23 июня 2021 года № 368) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 слова "(заполнения не более 70 % мест)" заменить словами "(до 15 июля 2021 года - заполнения не более 50 % мест)";

2) пункт 3.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) отдельные мероприятия, проводимые по решению оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предотвращение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области.";

3) в подпункте 1 пункта 4:

- в абзаце четвертом слова "в период с 17 июня 2021 года по 30 июня 2021 года" исключить;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

"- сокращения количества посадочных мест до 50 % от общего количества посадочных мест внутри помещений, с обеспечением расстояния между столами не менее 2 метров (для предприятий общественного питания, расположенных в закрытых помещениях, кроме работающих в образовательных организациях);";

4) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Установить, что действие ограничения, предусмотренного абзацем четвертым подпункта 1 пункта 4 настоящего постановления, не распространяется на предприятия общественного питания, обеспечившие соблюдение следующих условий:

1) недопущение нахождения на территории, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых осуществляется деятельность предприятий общественного питания, посетителей, не имеющих сертификатов о прохождении вакцинации и паспортов;

2) согласование с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области готовности к соблюдению условия, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.".

5) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

"5.3. Запретить с 01 июля 2021 года проведение:

1) автобусных групповых экскурсий с участием граждан, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции либо не имеющих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, полученный не ранее 72 часов до начала экскурсии;

2) пешеходных экскурсий в группах более 15 человек.";

6) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Запретить с 01 июля 2021 года нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых в кинотеатрах, театрах, филармониях, концертных залах, организациях торговли и на предприятиях общественного питания.";

7) в пункте 12:

- в подпункте 7:

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"- установить для работников, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, выходящих из отпусков после 01 июля 2021 года, обязательное наличие отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, полученного не ранее 72 часов до дня выхода из отпуска;";

абзацы девятый - двадцать первый считать соответственно абзацами десятым - двадцать вторым;

- дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:

"8.1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом пригородного сообщения, ограничить количество перевозимых пассажиров, соблюдая вместимость пассажиров по местам для сидения (в субботу и воскресенье, начиная с 00:00 10 июля 2021 года);";

8) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

"12.1. Запретить с 15 июля 2021 года работодателям направление в командировки работников, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции.".

2. Постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







