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01.07.2021 19:21
Рубрика: Легковые авто

Kia в России: электрокары нового поколения и подписка на автомобили

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

В рамках премьеры новой стратегии развития бренда в России и СНГ Kia намерена начать продажи электрических моделей и ввести услугу предоставления автомобилей марки по подписке.

Фото: Пресс-служба Kia.
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С осени 2020 года в России в некоторых регионах можно было оформить подписку на автомобили Kia Mobility. Проект зарекомендовал себя успешным и с 1 июля 2021 года был трансформирован. Во-первых, изменилось название - теперь сервис именуется Kia Flex.

Во-вторых, расширен список регионов: к Красноярску, Москве, Санкт-Петербургу, Обнинску, Брянску, Симферополю добавились Севастополь и Смоленск. С 2022 года программа будет представлена во всех городах-"миллионниках".

Также в рамках презентации стратегии Kia официально заявила, что планирует продавать в России электрокары нового поколения, к которым относится Kia EV6. "Kia обладает всеми возможностями для того, чтобы стать одним из лидеров по продажам электромобилей в России и мире", - заявили в компании, пообещав представить подробный план по "электричкам" позднее.

#Kia