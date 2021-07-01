Kia в России: электрокары нового поколения и подписка на автомобили

В рамках премьеры новой стратегии развития бренда в России и СНГ Kia намерена начать продажи электрических моделей и ввести услугу предоставления автомобилей марки по подписке.

С осени 2020 года в России в некоторых регионах можно было оформить подписку на автомобили Kia Mobility. Проект зарекомендовал себя успешным и с 1 июля 2021 года был трансформирован. Во-первых, изменилось название - теперь сервис именуется Kia Flex.

Во-вторых, расширен список регионов: к Красноярску, Москве, Санкт-Петербургу, Обнинску, Брянску, Симферополю добавились Севастополь и Смоленск. С 2022 года программа будет представлена во всех городах-"миллионниках".

Также в рамках презентации стратегии Kia официально заявила, что планирует продавать в России электрокары нового поколения, к которым относится Kia EV6. "Kia обладает всеми возможностями для того, чтобы стать одним из лидеров по продажам электромобилей в России и мире", - заявили в компании, пообещав представить подробный план по "электричкам" позднее.