Дмитрий Мезенцев - о современных вызовах и возможностях интеграции

- Реализуется Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации", включающая шесть федеральных проектов. В 2020 году Федеральным Собранием приняты и президентом России подписаны ряд важнейших федеральных законов, регулирующих сферу цифровизации, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. - Прорывным для Беларуси стал Декрет президента Республики № 8 "О развитии цифровой экономики". Важно, что в феврале текущего года Советом Министров Республики Беларусь утверждена Государственная программа "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы. Госсекретарь отметил, что в соответствии со статьей 18 Договора о создании Союзного государства, развитие образования и науки отнесено к предметам совместного ведения двух государств. Именно это определяет новые задачи перед Комиссией по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, своевременно созданной еще в июне 2017 года в соответствии с решением Совета Министров Союзного государства.

- Союзный договор обязывает стороны исходить из того, что совместная экономическая работа должна поддерживаться программами двухстороннего научно-технического сотрудничества на основе согласованных единых приоритетов, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. - Сегодня под руководством национальных лидеров, глав наших государств, Россия и Беларусь выходят на новый уровень взаимодействия. Подтверждает это успешная работа сторон, не без споров в прошлом, по тематике экономической интеграции. Выход на финишную прямую по согласованию пакета союзных программ, которые мы ранее называли "дорожными картами". Это подталкивает стороны к синхронизации правового регулирования цифровой экономики. На это направлен проект Концепции сближения законодательств государств-участников Договора о создании Союзного государства, подготовленного Парламентским Собранием Союза Беларуси и России совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства, уже согласованного сорока семи федеральными и республиканскими министерствами и ведомствами. В ходе парламентской дискуссии в январе этого года в Минске, как и в рамках всех без исключения секций VIII Форума регионов Беларуси и России, которые прошли в эти дни, обсуждены подходы к разработке модельных законодательных актов в сферах цифровой экономики. Обеспечение равных прав граждан Союзного государства и равных условий для субъектов хозяйствования Беларуси и России - гарантия национальной безопасности. Полагаем, выход на практику принятия модельных законов Союзного государства видится ныне своевременным, также и с учетом успешного масштабного опыта Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ.

Дмитрий Мезенцев особо отметил, что в Союзном государстве много сделано для упрощения перемещения граждан, товаров, капитала.

- Сегодня необходимо упростить и ускорить обмен информации, сопровождающий эти процессы, - подчеркнул Госсекретарь. - Приведу только один пример - 2 июля на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства среди ряда других тем будет рассмотрен вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи при трансграничных операциях.

По словам Дмитрия Мезенцева, мощным фактором поддержки союзного строительства являются программы Союзного государства.

Наталья Ивановна Кочанова отметила, что около 60 таких проектов уже реализовано в сферах экономики, науки, космоса, обороны, безопасности, сельского хозяйства, культуры машиностроения.

- На это выделено и уже израсходовано 41 млрд российских рублей, - заметил Госсекретарь. - Однако в последние годы наблюдается снижение активности сторон по выдвижению проектов концепций программ Союзного государства. Это говорит о недооценке этого ресурса со стороны республиканских и федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время в портфеле Постоянного Комитета находится десять проектов концепции программ, которые могут, пройдя утверждение на Совете Министров Союзного государства, реализоваться в 2022-2025 годах. Три из них в таких прорывных областях как материаловедение, создание космических группировок малоразмерных спутников, выход на новое молекулярное решение в сфере биотехнологий, будут согласованы уже в этом году. Мы вынуждены констатировать, что сегодня этого явно принципиально недостаточно.

Государственный секретарь в связи с создавшейся ситуацией обратился к главам верхних палат национальных парламентов с просьбой поручить председателям комитетов и комиссий совместно с представителями регионов, с республиканскими и федеральными органами исполнительной власти включиться в работу по подготовке предложений, способных стать основой новых программ союзного государства в экономической социальной и высокотехнологической сферах, в автомобильной области и сельхозмашиностроении, в ряде других областей.

- Мы полагаем, что сбор инициативных предложений их анализ, в том числе и под эгидой Форума регионов, будет важным подспорьем в принципиальном изменении сложившейся ситуации, которая нас устроить не может, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Рассчитываем на более активное участие регионов в такой работе. Сегодня только Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Воронежская, Саратовская, Рязанская и Новгородская области включены в такую работу. Я думаю, мы получим отклик от белорусских областей, отклик белорусских партнеров.

Дмитрий Мезенцев также заметил, что формат Форума регионов требует обратить к более широкому использованию цифровых технологий на уровне регионов и муниципалитетов.

- В целях более результативного партнерства обоснованным было бы обновление ряда заключенных ранее соглашений между Правительством Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации, - сказал Госсекретарь. - Дополнением в положения в части научно-технического сотрудничества и цифровой повестки. Внедрение в практику регионального управления лучших цифровых методик, в том числе по использованию баз данных, прежде всего, в социальной сфере. Полагаем, что к решению вопросов, содействующих развитию Союзного государства, также значимо привлечение местного депутатского корпуса. Возможно, стоит подумать над участием ряда депутатов Законодательного собрания субъектов РФ и областных Советов депутатов в работе Парламентского Собрания.

Государственный секретарь рассказал, что сегодня Постоянный Комитет активно поддерживает и участвует в обсуждении предложений по созданию макропрограммы Союзного государства о создании инфраструктуры фундаментальных и прикладных исследований.

- Хочу отметить, что Михаил Владимирович Мишустин поддержал наше предложение о подготовке проекта межправительственного соглашения о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, которое будет также включать взаимодействие белорусских и российских ученых в самых передовых отраслях научного знания, - заявил Дмитрий Мезенцев. - Полагаем, что актуальность мер по противодействию новой коронавирусной инфекции, к сожалению, мы все об этом говорим и видим, только возрастает. Успешно зарекомендовали себя российские вакцины и сегодня прозвучали слова благодарности Александра Григорьевича Лукашенко в адрес президент России Владимира Владимировича Путина за то, что Беларусь первая получила технологии производства "Спутник V". И такое производство было своевременно реализовано, и уже в марте этого года выпуск препарата в Минске был налажен. Мы также знаем, что в НАН Беларуси и в ряде российских научных центров ведутся разработки новых препаратов против COVID-19. В Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге проводятся исследования по разработке принципиально новые вакцины на основе пробиотиков или, как говорили некоторые эксперты, говоря обыденным языком - кефирной вакцины. В связи с этим мы видим возможным внесение на рассмотрение Совета Министров Союзного государства совместных предложений по поддержке такой работы.

Завершая свой доклад, Госсекретарь отметил, что в рамках успешно проведенных секций сформированы содержательные предложения по углублению двустороннего взаимодействия.

- Мы согласны с рекомендациями, в том числе по подготовке основ политики Союзного государства в области формирования единого научно-технологического пространства, - заявил Дмитрий Мезенцев. - Постоянный Комитет активно включится в разработку и совместную работу по такому важному направлению. Сегодня Дмитрий Николаевич Чернышенко также сказал о том, что Совет Министров Союзного государства под председательством Михаила Владимировича Мишустина присудил две премии Союзного государства в области науки. Это 12 наиболее активных ученых, которые добились уникальных успехов в области становления космической группировки по дистанционному зондирования Земли и успешному обеспечению ее бесперебойного функционирования спутником. Мы полагаем, что в рамках следующего Форума регионов было бы, может значимо, вручить премии. Это тоже повысило бы статус и значимость тех научных исследований, которое проводили ученые. Спасибо большое за право выступить здесь и за те предложения, которые здесь прозвучали!