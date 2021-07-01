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01.07.2021 17:00
Рубрика: Власть

МИД РФ вызвал посла Чехии из-за претензий по взрывам во Врбетице

Текст: Екатерина Забродина
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван на Смоленскую площадь, где ему будет заявлено о неприемлемости новых претензий Праги по поводу событий семилетней давности, в причастности к которым чешская сторона без всяких оснований обвиняет Москву. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова признала, что ранее чехи предложили России обсудить их требования о "компенсации ущерба" от взрывов на оружейном складе во Врбетице 2014 года, в которых Прага внезапно стала обвинять российскую сторону, не предъявляя при этом никаких доказательств в пользу этой версии. Более того, в принципе нет единой версии, по которой было бы согласие между разными представителями чешских властей. Домыслы, которыми обросла эта история, официальный представитель МИД РФ назвала фантасмагорией и "швейковщиной".

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"Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензии мы, конечно, рассматриваем как неприемлемое. Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь", - заявила Захарова.

Ранее агентство ТАСС процитировало портал чешской газеты "Млада фронта Днес". Та утверждает, что замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил послу РФ в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту. В ней чехи требуют от Москвы "возместить ущерб", который в Праге оценивают в 25 с лишним миллионов евро. Одновременно Чехия хочет, чтобы Россия исключила ее из списка недружественных стран.

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