"Множество ошибок". Почему не нужно устанавливать Windows 11

Первая предварительная версия Windows 11 для участников программы тестирования вышла ранее на этой неделе, и она наполнена "множеством ошибок", которые "обязательно разочаруют тестировщиков", пишет Bleeping Computer.

Первая из них заключается в том, что в ряде случаев Windows 11 просто невозможно установить - даже в том случае, если компьютер полностью удовлетворял техническим требованиям. Чтобы исправить эту ошибку, Microsoft пришлось выпустить обновление для приложения "Настройки".

Кроме того, "Проводник" у многих пользователей так и остался старым. Устранить эту проблему можно в разделе "Параметры".

Также участники программы тестирования пожаловались на неработающий поиск в меню "Пуск", отсутствие панели задач при работе с несколькими мониторами, проблемы с предварительным просмотром окон при наведении мыши, исчезновение значков приложений на панели поиска и другие ошибки.